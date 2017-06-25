Сыктывкар посетит представитель антидопингового агентства "РУСАДА" Маргарита Пахноцкая

25 июня 2017 года, 10:00 | Сыктывкар

С28-29 июня Сыктывкар с рабочим визитом посетит начальник отдела реализации образовательных программ российского антидопингового агентства "РУСАДА" Маргарита Пахноцкая, сообщает Минспорта Коми.

В рамках рабочей поездки она встретится с министром физической культуры и спорта региона Николаем Бережным, примет участие в заседании коллегии Министерства физической культуры и спорта Республики Коми, на котором, в частности, будет рассмотрен вопрос антидопинговой политики.

Кроме этого, Маргарита Пахноцкая посетит ГБУ Республики Коми "Спортивная школа по плаванию "Орбита", а также Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной.

Представительница "РУСАДА" планирует встретиться с тренерским составом и членами сборных команд Республики Коми по плаванию, биатлону и лыжным гонкам.

*** "РУСАДА" (Российское антидопинговое агентство) - российская национальная антидопинговая организация, целью которой является выявление и предупреждение нарушения антидопинговых правил на территории Российской Федерации. "РУСАДА" действует в соответствии с Кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международной Конвенцией о борьбе с допингом в спорте, принятой Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры 19 октября 2005 года. "РУСАДА" создана в январе 2008 года по инициативе Федерального агентства по физической культуре и спорту. В состав учредителей "РУСАДА" входят Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Российский государственный медицинский университет, Российская академия образования, общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации".

Комиинформ
  Рубрика: Спорт
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