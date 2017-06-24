Фестиваль традиционной культуры народа коми "Емдiнса югӧр" проходит в Усть-Вымском районе

В Усть-Вымском районе проходит межрайонный фестиваль традиционной культуры народа коми "Емдiнса югӧр" ("Усть-Вымские зори").

По информации пресс-службы района, этот праздник раз в два года проходит в культурном "сердце" района – старинном селе Усть-Вымь. "Матч состоится при любой погоде" - дождливый день нисколько не испортил настроение участников праздника, и в этом году было особенно заметно, что состав гостей сильно омолодился. Подросткам дождь был вообще нипочем, потому что каждый хотел победить в квесте, а для этого нужно было кое-что узнать о старинной крестьянской усадьбе, добыть информацию в музее, заглянуть на спектакль и много чего еще. Боролись за главные призы: мобильный телефон, велосипед и электронную книгу. Посмотрев на детей, к квесту присоединились взрослые. Делегации поселений района с увлечением участвовали в конкурсах, азартно зарабатывая наклейки.

Бодрые, энергичные, дружные молодые семьи, в основном многодетные, стали участниками конкурса "Туристическая семья-2017", чествования лучших семей Усть-Вымского района. Сегодня в районе проходят выпускные вечера, и со сцены поздравили выпускников школ с.Усть-Вымь, среди которых два медалиста.

Особый колорит празднику придал фестиваль национальных культур "Мы живем семьей единой". В Усть-Вымском районе восемь национально-культурных автономий, они с раннего утра развернули свои подворья на центральной площади села и с нетерпением ждали часа, когда можно будет угощать гостей. Русские, коми, чуваши, украинцы, азербайджанцы, армяне – они давно считают коми землю своей и дружат между собой.

Женщины НКА с удовольствием кормили детей, боясь, что те замерзнут, и вообще от желающих посетить подворья не было отбоя – настолько там было вкусно, гостеприимно и весело.

Главное действо началось в 12 часов дня: творческие коллективы района и республики вышли на луг возле пруда в центре Усть-Выми и начали театрализованное представление "От древних пасов к просвещению".

Работали выставки-продажи мастеров декоративно-прикладного творчества, художников, мастер-классы "Богатство и традиции людей, живущих здесь", молодежная площадка "Лето в стиле Этно". Желающие могли посетить храм. Очень кстати в дождливый день оказалась находка работников жешартского кинотеатра "Современник": они привезли палатку, в которой весь день проводили для детей киномарафон "Путешествие в мир кино" - вот где было интересно, а главное – тепло и сухо. Любители спорта получили удовольствие от футбольных, волейбольных и шахматных турниров. Театральный коллектив Айкинского дома культуры "Соседи" порадовал зрителей, показав один из своих лучших спектаклей – "Кадриль".

Праздник продолжится до 22.00 часов народными гуляниями и розыгрышем призов.