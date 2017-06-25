Прокуратура не нашла нарушений в организации учений совместно со студентами в Ухте

Прокуратура Ухты проверила информацию о совместных учениях полиции и учеников ухтинского колледжа и не нашла поводов для реагирования.

Напомним, в интернете 5 мая появилась информация о том, что воспитанников колледжа вместо экскурсии привезли на учения по разгону митингов. Молодежи предложили транспаранты и попросили выкрикивать лозунги против власти. Автор сообщения утверждал, что в отношении молодых людей якобы применяли силу, били дубинками, забрасывали в автозак.

В ходе проверки доводы не нашли своего подтверждения, сообщает контролирующий орган.

Проверкой установлено, что 4 мая в адрес руководства индустриального института среднего профессионального образования Ухтинского государственного технического университета поступило обращение полиции о выделении 35 студентов для участия в запланированной тренировке.

В рамках договора между ведомством и учреждением студентов освободили от занятий и закрепили за ними преподавателей ОБЖ для охраны жизни и здоровья. Тренировка прошла в черте города, куда студентов доставили на автобусах МВД. Перед этим их проинструктировали о правилах поведения и безопасности.

Как поясняет прокуратура, тренировка прошла в игровой форме, насилие не применялось, что следует из объяснений педагогов, врачей, студентов, служебной проверки полиции и видеозаписями.

При таких обстоятельствах прокуратура не нашла повода для реагирования.