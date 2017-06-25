Прокуратура не нашла нарушений в организации учений совместно со студентами в Ухте

25 июня 2017 года, 10:35 | Ухта
Фото: Евгения Торопова

Прокуратура Ухты проверила информацию о совместных учениях полиции и учеников ухтинского колледжа и не нашла поводов для реагирования.

Напомним, в интернете 5 мая появилась информация о том, что воспитанников колледжа вместо экскурсии привезли на учения по разгону митингов. Молодежи предложили транспаранты и попросили выкрикивать лозунги против власти. Автор сообщения утверждал, что в отношении молодых людей якобы применяли силу, били дубинками, забрасывали в автозак.

В ходе проверки доводы не нашли своего подтверждения, сообщает контролирующий орган.

Проверкой установлено, что 4 мая в адрес руководства индустриального института среднего профессионального образования Ухтинского государственного технического университета поступило обращение полиции о выделении 35 студентов для участия в запланированной тренировке.

В рамках договора между ведомством и учреждением студентов освободили от занятий и закрепили за ними преподавателей ОБЖ для охраны жизни и здоровья. Тренировка прошла в черте города, куда студентов доставили на автобусах МВД. Перед этим их проинструктировали о правилах поведения и безопасности.

Как поясняет прокуратура, тренировка прошла в игровой форме, насилие не применялось, что следует из объяснений педагогов, врачей, студентов, служебной проверки полиции и видеозаписями.

При таких обстоятельствах прокуратура не нашла повода для реагирования.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: учения, студенты, митинг
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

08:30 25.06.2017
Воркутинец лишился 73 тысяч рублей, доверившись "банковскому работнику"
16:56 23.06.2017
Бывший начальник ухтинской колонии похищал деньги подчиненных
15:40 23.06.2017
В Усть-Куломском районе родственники больше десяти дней ищут мужчину


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления

Новости партнеров

Mondi запатентует уникальную коробку
Ноу-хау Mondi в сфере упаковочной индустрии помогает сохранять природу



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
Вероника. Периодически нуждаюсь в сопровождении. Могу стать хорошим другом. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

29 июня

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus