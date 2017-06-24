Законопроект о курортном сборе приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении курортного сбора, несмотря на то, что депутаты сочли его "сырым". Так что предстоит масштабная доработка. Согласно поправкам, плата с туристов будет взиматься в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, пишет "Российская газета".

Предполагается, что размер курортного сбора не будет превышать 100 рублей в сутки. Он может быть отменен в несезон. Конкретная плата будет зависеть от значения и местонахождения курорта.

Правительство рассчитало, что суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 миллиарда рублей, в Краснодарском крае - 8,3 миллиарда рублей, в Республике Крым - 16,4 миллиарда рублей.

От уплаты сбора планируется освободить Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов 1-2 группы и инвалидов войн, детей до 18 лет и малоимущие семьи.

Законопроект направлен на восстановление и развитие курортов. Полученные от сборов доходы будут включаться в бюджет региона и направляться на развитие курортной инфраструктуры.

По итогам эксперимента будет принято решение о введении постоянного курортного сбора на всей территории РФ.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил при подготовке ко второму чтению дополнительно обсудить установленную предельную величину данного сбора. Кроме того, у комитета вызывает вопрос и широкий перечень льготных категорий граждан, освобожденных от уплаты сбора. В заключении на законопроект указано и то, что из его текста нельзя понять, есть ли у органов местного самоуправления возможность отказаться от проведения эксперимента. Помимо этого депутаты отметили риски, связанные со снижением или перераспределением туристического потока при реализации предусмотренных законопроектом норм.

Принять закон необходимо до конца весенней сессии, чтобы эксперимент все же начался в 2018 году, отметил глава комитета Андрей Макаров. При этом он заявил, что это "безграмотный законопроект", но депутаты сейчас вынуждены его принять, потому что проблема, которая поднята, очень важна. "Мы понимаем важность этой проблемы для страны", - заверил глава думского комитета.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести парламентские слушания по доработке законопроекта. На них планируется пригласить "и представителей территории, и мэров, и представителей бизнеса, кто обеспечивает прием, тех, кто представляет курорты, санатории, гостиницу".