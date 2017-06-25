В Ухте подвели итоги масштабной акции в помощь ветеранам

В Ухте подвели итоги городской акции "Помогу ветерану", которая прошла в рамках Года добрых дел, объявленного главой Кои Сергеем Гапликовым.

Ухтинцы всегда принимали активное участие в традиционном благотворительном марафоне "Мы – наследники Великой Победы", однако не всех устраивает безликое перечисление денежных средств. Бизнесменам захотелось помочь тем, кто живет рядом с ними.

В рамках акции "Подарок ветерану" они откликнулись на заявки, собранные городским Советом ветеранов и социальным отделом администрации города.

Помогали ветеранам сообща: фирма "Окномаркет" во главе Леонидом Тихоновым произвела замену кухонного окна и обустроила под ним "ухтинский холодильник", а Евгений Григорьев, владелец магазина "Алиса", заменил входную дверь. Николаю Токуеву директор медицинского центра "Ультрамед" Людмила Кирусова и директор автошколы "Автолидер" Людмила Трифонова подарили газовую плиту.

Руководитель администрации города Магомед Османов поблагодарил ветеранов за их самоотверженный ратный труд в годы Великой Отечественной войны, а предпринимателей - за помощь: "Эта война оставила отпечаток в каждой семье нашей страны. Спасибо вам за то, что совершило и выдержало ваше поколение. Сейчас я желаю вам самого главного – здоровья. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы вы ни в чем не нуждались. Отрадно, что нашлись люди, которые помогли решить некоторые бытовые проблемы".

"Рад, что вы по-прежнему в строю, в бодром расположении духа и не теряете своего жизненного оптимизма. Я благодарен тем людям, кто помогает делать жизнь ветеранов комфортнее. Это долг каждого", - обратился к присутствующим председатель Совета Ухты Григорий Коненков.

На встрече присутствовал и инициатор проекта адресной помощи, сотрудник редакции газеты "Ухта" Дмитрий Бакалкин: "Заботится о ветеранах – долг каждого россиянина. Та помощь, которую оказали мы – это тоже плод работы большого количества человек, и я благодарю каждого, кто мне в этом помог. Отдельное спасибо социальному отделу администрации города, который с удовольствием пошел на контакт и помог все организовать".

Благодаря средствам, собранным в ходе марафона "Мы – наследники Великой Победы", стало возможным переиздание книги Николая Филипповича Токуева "Эх, как бы дожить бы…". Магомед Османов передал второй тираж автору. Фронтовик подарил свои книги присутствующим и поставил на них автографы.

"Мне хотелось бы, чтобы это сердечное желание помочь ветеранам объединяло все больше жителей города, причем, не только предпринимателей и промышленников, но и других людей. Для того, чтобы помогать, не обязательно обладать каким-то особенно хорошим достатком. Свой вклад может внести каждый", - отметил Евгений Григорьев.

На этой же встрече руководитель администрации города вручил книгу "Живые легенды" Владимиру Мищенко, куда вошли его воспоминания. Книга появилась благодаря нескольким волонтерам из Екатеринбурга, которые работали над ее созданием, начиная от зарождения идеи и бесед с ветеранами, до ее верстки, сбора денег на публикацию и печати.

Автор проекта Маргарита Пятинина начала его реализацию с 2014 года. Заведующий отделом информации и связей с общественностью администрации Ухты рассказал, как стала возможной публикация и воспоминаний ухтинцев: "Мы познакомились с Екатериной, когда книга уже уходила в печать. Она предложила подготовить публикации на основе наших видеороликов о ветеранах. В итоге в книгу вошли и воспоминания трех ухтинских фронтовиков. Это уникальная книга, выпущенная по зову сердца, работа над которой велась по вечерам и в входные дни. Это дорогого стоит, и я рад, что мы смогли внести свой небольшой вклад в наполнение этого издания".

Красной нитью во встрече проходила мысль, что следующим поколениям о встречах с представителями того героического поколения останется только мечтать, а поэтому необходимо максимально окружить их заботой и сохранить их жизненную мудрость и воспоминания, сообщает пресс-служба администрации Ухты.