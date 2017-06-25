Атлантический циклон принесет в Коми интенсивные дожди, грозы и ветер
Июнь завершится прохладной дождливой погодой, сообщает ЦГМС Коми.
Только в понедельник, в перерыве между циклонами, обойдется без дождей, но останется прохладно: 16...21, на крайнем севере 10...15С.
Со вторника территория попадет под влияние нового атлантического циклона с большим запасом влаги. По мере его продвижения на северо-восток пройдут интенсивные дожди, возможны грозы и усиление ветра.
Преобладающая температура в ночные часы будет составлять 7...12С.
В дневные практически не поменяется, все так же останется в пределах 15...20С, только во вторник и среду в Предуралье, в теплой части циклона, кратковременно повысится до 25С.
Комиинформ
Рубрика: Погода
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