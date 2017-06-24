Семье погибшего горняка "Интинской" выделят бесплатную путевку в Крым и спишут кредит

24 июня 2017 года, 18:05 | Инта
Фото администрации Инты

Сегодня по поручению главы Коми мэр Инты Лариса Титовец встретилась с женой погибшего шахтера Андрея Черепанова.

Лариса Титовец выразила свои глубокие соболезнования семье и лично Александре Черепановой и предложила всестороннюю помощь в решении социальных вопросов.

По просьбе мэра Инты Министерство здравоохранения Коми выделит для семьи бесплатную путевку в Крым.

Кроме того, по поручению первого заместителя председателя Правительства республики Ларисы Максимовой специалисты администрации города проведут переговоры с банком о списании кредита, выданного погибшему шахтеру.

Семье погибшего и пострадавшим горнякам будет выплачена материальная помощь и созданы необходимые условия для лечения и реабилитации.

Напомним, как ранее сообщал "Комиинформ", глава Коми распорядился выделить семье погибшего горняка единовременное пособие 1 миллион рублей, 200 тысяч рублей – работнику, получившему тяжкий вред или вред средней тяжести, 100 тысяч рублей – горнорабочему, получившему лёгкий вред здоровью.

Сегодня в "Сквере шахтерской славы" Инты обустроено памятное место погибшего шахтера Андрея Черепанова.

Здесь в любое время можно возложить цветы к портрету и почтить память погибшего.

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Напомним, вчера, 23 июня, на одном из участков шахты "Интинская" произошел обвал породы. В непосредственно в месте обрушения находились четыре человека. Трое шахтеров, двое из которых получили травмы, успели покинуть опасную зону. Один шахтер остался в зоне обрушения. Он погиб.

Ольга Белова
  Ключевые слова: шахта
  Рубрика: Общество
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