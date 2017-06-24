В Сыктывкаре девушка на "Ниссане" спровоцировала ДТП.

Авария произошла сегодня в 10.50, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона.

20-летняя девушка, управляя автомашиной Nissan X-Trail, двигалась по Октябрьскому проспекту со стороны ул. Печорской в сторону Чкалова.

Напротив д.№ 125\1 по Октябрьскому проспекту она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомашиной ГАЗ, которая двигалась в сторону ул.Печорской.

Пострадала девушка-водитель. Она госпитализирована с травмами головы.

В момент аварии не была пристегнута ремнем безопасности.

За год девушка привлекалась к административной ответственности семь раз.

Водительский стаж - с 2015 года.

В отношении девушки были составлены административные материалы за непристегнутый ремень безопасности и тонировку.