В Сыктывкаре отметили XXVIII Всероссийский олимпийский день под проливным дождем

Сегодня в Сыктывкаре на базе республиканского стадиона прошел XXVIII Всероссийский олимпийский день. К главному спортивному празднику страны присоединились все муниципалитеты республики.

Собравшихся на стадионе ветеранов спорта, тренеров и воспитанников детских спортшкол приветствовали министр спорта Коми Николай Бережной, министр юстиции Коми Дмитрий Наумов, председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета Коми Степан Чураков и председатель Совета ветеранов спорта Иван Кидора.

В своем выступлении министр спорта Н. Бережной отметил, что в этом году по решению Олимпийского комитета России Всероссийский олимпийский день посвящен XXIII Олимпийским зимним играм, которые состоятся в Пхенчхане (Республика Корея) в 2018 году. По его словам, в это непростое время очень важно поддержать российских спортсменов.

Министр также поздравил ветеранов спорта и именитых спортсменов республики – четырехкратную Олимпийскую чемпионку Раису Сметанину, чемпионов Олимпийских игр Николая Бажукова и Василия Рочева, участника Олимпийских игр, главного тренера сборной Коми по лыжным гонкам Андрея Нутрихина, победителья Первенства Европы по пауэрлифтингу Екатерину Братусь, а также двукратную чемпионку Паралимпийских игр Марию Иовлеву и абсолютного чемпиона Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Ивана Голубкова, вручив каждому по розе.

Буквально с первых же минут старта Всероссийского олимпийского дня с неба на участников спортивного праздника обрушился проливной дождь, но настроения у юных спортсменов от этого не убавилось.

Стартовал праздник с танцевального выступления юных спортсменок по фитнес-аэробике республиканской спортивной школы олимпийского резерва "Юность", после чего участники Олимпийской мили отправились готовиться к старту. В забеге участвовало около полусотни человек, включая Марию Иовлеву и Ивана Голубкова.

Легкоатлеты пробежали по периметру Республиканского стадиона, далее вышли за его пределы, со стороны улицы Куратова обогнули городской бассейн и вернулись на стадион. Всем участникам забега вручили сладкие призы и магниты с символикой XXVIII Всероссийского Олимпийского дня.

В это время на футбольном поле стадиона начались товарищеские игры.

Первыми на поле вышли ветераны спорта из хоккейного клуба "Строитель" и участники Олимпийских игр, которые играли против сборной из представителей органов власти, затем между собой состязались воспитанники спортшколы по хоккею, а потом - спортшколы по футболу.

Также состоялся товарищеский матч по футболу среди слабослышащих и глухих спортсменов. В нем сразились команда республиканского Эжвинского психоневрологического интерната и сборная Сыктывкара по футболу.

В манеже республиканского стадиона каждый желающий мог сдать нормативы ГТО, принять участие в турнирах по настольному теннису, по флорболу (хоккей с мячом) и жимовом марафоне.

Кроме того, на республиканском стадионе все желающие могли принять участие в соревнованиях по легкой атлетике, шахматам, кроссфиту, дартсу, теннису, волейболу, плаванию, гиревому и арбалетному спорту.

У спортсменов с ограниченными возможностями здоровья особым успехом пользовались настольные игры джакалло и новус. Игра в бочче – единственный вид Паралимпийских игр, в котором участвуют спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, сегодня объединила абсолютно всех спортсменов.

Напомним, сегодня в Сыктывкаре запланирована насыщенная спортивная программа. Спортивные мероприятия пройдут на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 1 (Республиканский стадион), спортшколы по плаванию "Орбита" и спортшколы по конному спорту в Выльгорте, а также в реабилитационно-оздоровительном центре в Эжве.

В спортивной школа по конному спорту в Выльгорте стартовал Чемпионат и первенство Республики Коми по конному спорту, в реабилитационно-оздоровительном центр в Эжве - Первенство Коми по пляжному волейболу.