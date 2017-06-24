Активисты ОНФ в Коми выступили за пересмотр подхода к оплате труда медработников

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Коми в режиме видеоконференции приняли участие в круглом стол "Как преодолеть кадровую проблему в здравоохранении", который прошел в Москве. На нем член Центрального штаба Народного фронта, детский врач Леонид Рошаль рассказал, что ситуация с кадрами в отрасли вызывает опасения., сообщили "Комиинформу" в ОНФ Коми.

Общественники в режиме онлайн выступили со своими предложениями, в том числе с учетом региональной специфики и условий Крайнего Севера.

На круглом столе ОНФ были озвучены жалобы и вопросы граждан о том, что люди месяцами не могут попасть к узкопрофильному специалисту, в поликлиниках остаются работать только пенсионеры, об "утечке мозгов" из отрасли. Был озвучен вопрос и из города Печоры в Коми.

Одно из предложений круглого стола – необходимо переходить на целевое и контрактное обучение с последующей обязательной работой выпускника в том лечебном учреждении, которое нуждается в этом специалисте.

Член регионального штаба ОНФ в Коми, главный врач Койгородской центральной районной больницы Вадим Мечетин в ходе выступления в режиме онлайн озвучил предложения представителей Народного фронта в Коми о необходимости продления программы "Земский доктор" и распространения ее не только на село, но и на малые города, а на Крайнем Севере – и на города с численностью населения до 150 тыс. человек.

Он сообщил, что согласно "майским указам" президента к 2018 г. зарплата врачей должна составлять 200%, а среднего медперсонала – 100% от средней по региону, однако рассчитывается показатель на физическое лицо и формируется с учетом всех видов дополнительных работ. Эксперты ОНФ в Коми предложили рассчитывать показатель зарплаты не на физическое лицо, а на штатную должность в системе здравоохранения.

"Ведь что сейчас: врачи трудятся на несколько ставок, берут внештатную работу, и получатся, что в сумме укладываются в зарплатный показатель "майского указа". Однако это достигается лишь формально. Мы против такого подхода. Необходимо, чтобы врач и медсестра на своей основной штатной должности получали достойную оплату", – пояснил Мечетин.

Представители ОНФ в Коми для решения кадрового вопроса в здравоохранении также обратили внимание на необходимость социальной поддержки медработников: первоочередное устройство детей в дошкольные учреждения, распространение преференций на медиков в городах – льготы по оплате услуг ЖКХ, введение частичной оплаты санаторно-курортного лечения.

На круглом столе было сказано, что все озвученные вопросы и предложения ОНФ берет в свою работу. Леонид Рошаль сообщил, что Общероссийский народный фронт обратится в правительство РФ с предложением рассмотреть вопрос о разработке и утверждении государственной программы поэтапного сокращения дефицита медицинских кадров, в которой будут предусмотрены в том числе меры социальной политики по повышению привлекательности отрасли здравоохранения.