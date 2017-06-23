В Коми определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

23 июня 2017 года, 19:35 | Сыктывкар, Ухта, Сосногорск

В Республике Коми определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика".

"Всего на региональный этап конкурса "Лучшая муниципальная практика" поступили 29 заявок. В комиссию вошли 14 человек из числа представителей органов исполнительной власти и Общественной палаты Республики Коми, независимые эксперты", - напомнила первый вице-премьер Лариса Максимова.

Победителями регионального этапа конкурса по номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства" стали Ухта (конкурс "Лучший дворник"), Сосногорск (строительство и благоустройство парка), Сыктывкар (проект "Городские легенды").

Столица республики победила также в номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами". Город представил практику "Стратегическое планирование в МО ГО "Сыктывкар" - функционирование комплексной системы стратегического планирования в городском округе, обеспечивающей связь между долгосрочными целями муниципальных программ, целевыми индикаторами их выполнения и бюджетными проектировками на трехлетний период.

Проект Вуктыла был признан комиссией лучшим по I категории участников в номинации "Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах".

По II категории выиграли сельское поселение "Додзь" (муниципальный район "Корткеросский"), сельские поселения "Ношуль" и "Летка" (муниципальный район "Прилузский"). Проекты направлены на решение социально-значимых проблем, которые наиболее остро воспринимаются населением, за счёт объединения ресурсов муниципалитета, спонсоров и жителей, на повышение гражданской активности жителей округа и привлечение людей к участию в деятельности местного самоуправления.

Напомним, постановление о том, что в Республике Коми пройдет региональный этап конкурса "Лучшая муниципальная практика" было подписано 17 мая.

Предполагается, что всероссийский конкурс будет проходить в стране ежегодно начиная с 2017 года. Его основная цель - сокращение разрыва в социально-экономических показателях разных регионов за счёт поддержания лучших практик муниципального управления и их тиражирования по всей России с учётом особенностей регионов.

Региональный этап призван выявить и отобрать лучшие муниципальные практики в Республике Коми. Теперь Комиссия должна представить на федеральный уровень свои предложения о победителях.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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