Воркутинские ТЭЦ завершили отопительный сезон беспрецедентными натурными испытаниями

На основании постановления администрации города, сегодня, 23 июня, ООО "Воркутинские ТЭЦ" завершили отопительный период 2016/2017 гг. Но перед тем, как приступить к останову оборудования и отключению потребителей, теплоэнергетики провели масштабные натурные испытания, сообщает пресс-служба Коми филиала "Т Плюс".

Объектом испытаний стала ТЭЦ-1. В 10:15 станция была отключена от энергосистемы, все ее оборудование полностью остановлено. Для того, чтобы поднять ТЭЦ "с нуля", в работу были запущены три автономных дизельных электростанции (ДЭС). Напомним, резервные источники электроэнергии суммарной мощностью 3,5 МВт были приобретены и установлены на ТЭЦ-1 в начале этого года в рамках реализации программы по повышению надежности Воркутинского энергоузла.

Включение ДЭС в работу и их синхронизация между собой позволили обеспечить ТЭЦ-1 электроэнергией в объеме, необходимом для последовательного запуска основного оборудования. Спустя полтора часа с начала испытаний был включен на параллельную работу с ДЭС турбогенератор № 3, а к 13:08 в параллельной работе находились уже два турбогенератора. Их мощности достаточно, чтобы гарантированно обеспечить не только собственные нужды станции, но и включение в работу оборудования ТЭЦ-2 - в случае ее выделения от энергосистемы с полным остановом оборудования. Задача испытаний была достигнута.

После успешного завершения испытаний оборудование ТЭЦ-1 было снова остановлено - уже до начала следующего отопительного периода.

Минувшую зиму Воркутинские ТЭЦ отработали без сбоев, параллельно с энергоснабжением потребителей реализуя масштабную ремонтную кампанию. После проведенных ремонтов практически не осталось котлов, работающих под избыточным давлением в топке. За период с августа 2016 по май 2017 гг. число аварий на оборудовании ТЭЦ-2 уменьшилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого ОЗП. Значительно улучшились производственные показатели: сегодня ВТЭЦ тратят гораздо меньше топлива на выработку как электроэнергии, так и тепла за счет снижения пароводяных потерь, потерь в тепловых сетях, расхода электроэнергии на собственные нужды, а также благодаря оптимизации состава и режима работы котлоагрегатов.

В межотопительный период ремонтная кампания на всех объектах ВТЭЦ будет продолжена. Кроме того, в соответствии с утвержденными графиками ведется работа по подготовке Центральной водогрейной котельной к переводу с мазута на газ.