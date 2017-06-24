Сыктывкарские дети навестили с подарками ветеранов в Тентюковском доме-интернате

Дети группы реабилитации для несовершеннолетних "Дружу с природой!" отделения "Огонек" Центра социальной помощи семье и детям г.Сыктывкара захотели внести свою лепту в Год добрых дел.

Эту инициативу юные сыктывкарцы решили посвятить людям старшего поколения. Они пожелали выразить ветеранам свое уважение и лично сказать "спасибо" за все, что сделали они для республики и страны. Для этого выбрали символический для всей России день - 22 июня.

"Посещающие группу мальчики и девочки на протяжение всей недели своими руками мастерили из цветной гофрированной бумаги яркие букеты цветов, вкладывая в каждый цветок частичку души. А 22 июня они пришли в гости к бабушкам и дедушкам в Тентюковском доме-интерната для престарелых и инвалидов, и вручили ветеранам свои чудесные букеты", - рассказали специалисты Центра соцпомощи семье и детям Сыктывкара.

Изготовленные своими руками цветы дети вручали пожилым людям с пожеланиями здоровья, добра, теплых отношений и долгих лет жизни. Ветераны были растроганы до слез. Они с удовольствием приняли подарки и в ответ тоже пожелали детям всего самого наилучшего. Беседуя с юными гостями, пожилые люди вспоминали свою молодость, давали детям полезные жизненные советы и приглашали приходить в гости еще.