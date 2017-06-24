На Удоре ищут шестерых утонувших

Сотрудники Сыктывкарского поисково-спасательного отряда МЧС Коми продолжили поиски пропавших в Удорском районе мужчин, которые по предварительным данным утонули.

Всего в реке Мезень с мая по июнь утонули шесть человек, их тела до сих пор не найдены.

Один из них утонул в районе п. Усогорск в мае. Молодой человек выпал из лодки. Поиски тела возобновляются по заявкам. Позавчера с заявлением о помощи в установлении местонахождения пропавшего к спасателям обратился руководитель администрации района. Водолазы провели мониторинг акватории реки до с.Разгорт. Поиски вновь не дали результатов, пояснили "Комиинформу" в МЧС.

Второй мужчина утонул в районе поселка Междуреченск, его тело до сих пор не нашли. Поиски также ведутся с мая.

20 и 21 июня водолазы производили очередной поиск четырех мужчин, утонувших 2 июня в районе с.Кослан. Напомним, тогда во время рыбалки опрокинулась лодка, в которой находилось пятеро местных жителей 1980,1991 и 1993 годов рождения. Только одному из мужчин удалось выбраться на берег.

Спасатели МЧС вернулись в подразделение, поиски возобновятся, если в ведомство поступит очередное заявление.