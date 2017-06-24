На Удоре ищут шестерых утонувших

24 июня 2017 года, 14:10 | Удорский
Фото: МЧС Коми

Сотрудники Сыктывкарского поисково-спасательного отряда МЧС Коми продолжили поиски пропавших в Удорском районе мужчин, которые по предварительным данным утонули.

Всего в реке Мезень с мая по июнь утонули шесть человек, их тела до сих пор не найдены.

Один из них утонул в районе п. Усогорск в мае. Молодой человек выпал из лодки. Поиски тела возобновляются по заявкам. Позавчера с заявлением о помощи в установлении местонахождения пропавшего к спасателям обратился руководитель администрации района. Водолазы провели мониторинг акватории реки до с.Разгорт. Поиски вновь не дали результатов, пояснили "Комиинформу" в МЧС.

Второй мужчина утонул в районе поселка Междуреченск, его тело до сих пор не нашли. Поиски также ведутся с мая.

mchs1.jpg

mchs2.jpg

mchs3.jpg

20 и 21 июня водолазы производили очередной поиск четырех мужчин, утонувших 2 июня в районе с.Кослан. Напомним, тогда во время рыбалки опрокинулась лодка, в которой находилось пятеро местных жителей 1980,1991 и 1993 годов рождения. Только одному из мужчин удалось выбраться на берег.

Спасатели МЧС вернулись в подразделение, поиски возобновятся, если в ведомство поступит очередное заявление.

mchs4.jpg

mchs5.jpg

mchs6.jpg

Юлия Николаева
  Ключевые слова: утонувшие, поиски, лодка
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:20 23.06.2017
В Усинске дезинфицируют дома и вакцинируют население
17:22 23.06.2017
Вода в реках Коми повсеместно пошла на спад
15:35 23.06.2017
В Инте спасатели извлекли тело погибшего шахтера из-под завалов


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus