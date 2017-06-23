Глава Коми выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего в Инте горнорабочего

23 июня 2017 года, 18:00 |
Фото rkomi.ru

Сергей Гапликов выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего в Инте горнорабочего.

"Выражаю глубочайшие соболезнования всем близким и родственникам погибшего горняка. Светлая ему память. Супруге его, Александре Олеговне, желаю сил и стойкости пережить это тяжелейшее испытание. С вами скорбит вся республика", - отметил Сергей Гапликов.

В результате обрушения лавы в шахте АО "Интауголь" погиб Андрей Черепанов, отец двоих детей.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил Правительству региона оказать всю необходимую помощь, в том числе материальную, пострадавшим горнякам и семье погибшего при обвале лавы на шахте, сообщает пресс-служба главы Коми.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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