Глава Коми выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего в Инте горнорабочего

Сергей Гапликов выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего в Инте горнорабочего.

"Выражаю глубочайшие соболезнования всем близким и родственникам погибшего горняка. Светлая ему память. Супруге его, Александре Олеговне, желаю сил и стойкости пережить это тяжелейшее испытание. С вами скорбит вся республика", - отметил Сергей Гапликов.

В результате обрушения лавы в шахте АО "Интауголь" погиб Андрей Черепанов, отец двоих детей.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил Правительству региона оказать всю необходимую помощь, в том числе материальную, пострадавшим горнякам и семье погибшего при обвале лавы на шахте, сообщает пресс-служба главы Коми.