Вода в реках Коми повсеместно пошла на спад

23 июня 2017 года, 18:40 | Печорский, Усинск, Усть-Цилемский
Фото: администрации Усинска

Паводок в Коми отступает.

Как сообщает ЕДДС администрации Усть-Цилемского района, уровень воды в реке Печора в районе с. Усть-Цильма составил 1034 см. На данный момент подтопленными остаются 52 придворовых территории. Подъезд к месту проведения праздника "Петровщина" разрушен в трех местах, в связи с чем ограничено движение автомобилей

В с. Коровий Ручей подтоплена придворовая территория, в д. Гарево разрушен подъезд к деревне Гарево", затоплен участок дороги длиной 50 м в д. Гарево (переезд с одного конца деревни в другой).

В с. Нерица подтоплено пять придворовых территорий. В с. Уег подтоплена ферма СПК "Маяк", животные вывезены. В д. Мыза подтоплено семь придворовых территорий. В с. Уег и д. Мыза отключена электроэнергия. В с. Хабариха подтоплено шесть придворовых территорий, а также здания котельной № 18 Усть-Цилемского филиала АО "КТК" и школы.

В д. Верхнее Бугаево уровень воды составил 1035 см. Наблюдается медленное понижение уровня воды. Подтоплено 14 придворовых территории.
В с. Среднее Бугаево подтоплено 57 придворовых территорий, а также здание сельского Дома культуры, ФАПа, АТС и школы. Из-за высокого уровня воды 13 июня прекращена подача электроэнергии.

В д. Крестовка (сельское поселение "Окунев Нос") зарегистрировано восемь подтопленных территорий, также подтоплено здание ДЭС, из-за чего с 13 июня прекращена подача электроэнергии

В районе с. Окунев Нос уровень воды составил 1069 см. Подтопленных территорий нет.

В с. Ёрмица уровень составил 1047 см. Подтоплено 45 придворовая территория, в пст. Харъяга зарегистрировано 10 подтопленных территорий, в д. Леждуг - девять придворовых территорий

Проведена вакцинация 10 человек.

По информации Коми ЦГМС, на реках Коми в ходе уровней преобладают спады, наиболее интенсивные на р. Печора (до 40-54 см за сутки). В ближайшие трое суток на отдельных участках рек республики начнется формирование волны дождевого паводка- в ходе уровней начнутся подъемы.

Напомним, третья волна паводка уже пришла в Прилузье. В Усинске ситуация окончательно стабилизировалась, планируется дезинфекция помещений.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: спад, Паводок, нормализация, вакцинация
  Рубрика: Происшествия
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