Двое сыктывкарцев стали чемпионами Европы по баскетболу среди ветеранов

23 июня 2017 года, 17:25 |
Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

Двое сыктывкарцев стали чемпионами Европы по баскетболу среди ветеранов. Спортивные состязания проходили в испанском городе Сантандер с 10 по 18 июня. В составе сборной России на Чемпионате Европы по баскетболу среди ветеранов в возрастной категории 55+ выступали Вадим Швецов и Павел Пунегов.

В состязаниях принимали участие команды из 15 европейских стран, сообщает пресс-служба сыктывкарской мэрии.

1.jpg

2.jpg

"В нашей команде, кроме нас, были игроки из Москвы, Петербурга, Казани, Тулы и Таганрога. Сыграли пять игр, в четырех победили. Наша команда вышла из группы со второго места, но проведя успешно три игры плей-офф, в том числе и финальную, стали чемпионами", – отметил Павел Пунегов.

3.jpg

В финальной игре лучшим на площадке был центровой команды Вадим Швецов, который получил больше всех игрового времени, собрал больше всего подборов и с лучшим EFF (коэффициент полезности) был признан MVP (лучшим игроком турнира).

Стоит отметить, что до этого Вадим Швецов, Павел Пунегов и ещё один сыктывкарец – Борис Осипов – стали олимпийскими чемпионами среди ветеранов (WorldMastersGames) в Новой Зеландии. Игры состоялись в Окленде с 21 по 30 апреля.

5.JPG

Комиинформ
  Ключевые слова: баскетбол, чемпионы
  Рубрика: Спорт
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:14 23.06.2017
Министр спорта проинспектировал прохождение сборов лыжников и биатлонистов
10:32 23.06.2017
Сыктывкарская баскетболистка вошла в сборную России
16:05 22.06.2017
На карте Сыктывкара появилась еще одна спортивная площадка


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

18:33
Глава Коми выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего в Инте горнорабочего
18:27
По поручению Сергея Гапликова пострадавшим горнякам и семье погибшего при аварии на шахте "Интинская" будет оказана финансовая помощь
17:18
Двое сыктывкарцев стали чемпионами Европы по баскетболу среди ветеранов
17:03
В Сыктывкаре ограничат движение транспорта на двух улицах
16:57
Дмитрий Медведев поручил федеральному Минэнерго подключиться к решению вопросов по переводу шахты "Интауголь" на ритмичный режим работы

Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus