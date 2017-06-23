Двое сыктывкарцев стали чемпионами Европы по баскетболу среди ветеранов. Спортивные состязания проходили в испанском городе Сантандер с 10 по 18 июня. В составе сборной России на Чемпионате Европы по баскетболу среди ветеранов в возрастной категории 55+ выступали Вадим Швецов и Павел Пунегов.

В состязаниях принимали участие команды из 15 европейских стран, сообщает пресс-служба сыктывкарской мэрии.

"В нашей команде, кроме нас, были игроки из Москвы, Петербурга, Казани, Тулы и Таганрога. Сыграли пять игр, в четырех победили. Наша команда вышла из группы со второго места, но проведя успешно три игры плей-офф, в том числе и финальную, стали чемпионами", – отметил Павел Пунегов.

В финальной игре лучшим на площадке был центровой команды Вадим Швецов, который получил больше всех игрового времени, собрал больше всего подборов и с лучшим EFF (коэффициент полезности) был признан MVP (лучшим игроком турнира).

Стоит отметить, что до этого Вадим Швецов, Павел Пунегов и ещё один сыктывкарец – Борис Осипов – стали олимпийскими чемпионами среди ветеранов (WorldMastersGames) в Новой Зеландии. Игры состоялись в Окленде с 21 по 30 апреля.