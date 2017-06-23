В Сыктывкаре ограничат движение транспорта на двух улицах

Столичная Госавтоинспекция информирует водителей автотранспортных средств об ограничении движения транспорта по улице Куратова Сыктывкара.

В связи с проведением плановых работ по ремонту тепловой сети сыктывкарскими тепловыми сетями Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" ограничено движение для транспорта на всю ширину проезжей части в районе дома № 66 улицы Куратова г.Сыктывкара с 22 июня по 29 июня 2017 года.

Госавтоинспекция призывает водителей планировать маршрут движения заранее, быть внимательными к требованиям временных дорожных знаков, соблюдать правила дорожного движения, и с пониманием отнестись к временным ограничениям.

"Сыктывкарский водоканал" сообщает, что в столице Коми также перекроют улицу Савина

В связи с производством работ на водопроводных сетях по ул.Савина с 8 утра 26 июня до 22:0 7 июля будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части в районе домов номер 34 и 48. В связи с этим также изменятся схемы движения некоторых автобусов.

Информируем об изменении схем движения автобусов с 26 июня по 7 июля:

№ 1, 7, 25, 23, 26, 46 – ул.Школьная – ул.Савина – Кирульский пер. – ул.Заводская – ул.Кирова – далее по маршруту и в обратном направлении;

№ 9 – ул.Кирова – ул.Заводская далее по маршруту и в обратном направлении;

№ 102, 103, 105, 126 – ул.Школьная – ул.Савина – Кирульский пер. – ул.Заводская – ул.Кирова – далее по маршруту и в обратном направлении;

№ 111 – ул.Школьная – ул.Савина – Кирульский пер. – ул.Заводская – ул.Кирова – далее по маршруту и в обратном направлении;

№ 115 – ул.Лесозаводская – ул.Школьная – ул.Савина – Кирульский пер. – ул.Заводская – ул.Кирова – далее по маршруту.