Гости фестиваля "Черинянь гаж" в Печоре приготовят экзотические блюда и прокатятся на катамаране

Гастрономический фестиваль "Черинянь гаж" в шестой раз познакомит гостей праздника с национальными традициями и кулинарным искусством жителей Печорского района и уникальной деревни Бызовая.

В деревне 25 июня с 10.00 до 15.00 развернутся 10 тематических полян: "Экологическая", "Семейная", "Мастеровая", "Обрядовая", "Историческая", "Журчащий ручей", "Рыбная", "Народная", "Ярмарочная", "Поляна мастериц".

Как пояснили "Комиинформу" в администрации Печоры, на гастрономическом празднике можно будет познакомиться с обычаями и традициями коми-народа, поучаствовать в тематических викторинах, соревнованиях и флеш-мобах, попробовать десятки коми блюд от известных до самых экзотичных, покататься на лошадях, посостязаться в ловле рыбы, посетить на палеолитическую стоянку "Бызовая", прогуляться по экологической тропе "Тайны природы". Самых смелых ждет сплав на катамаране и байдарках.

Доехать до Бызовой можно на автобусе №115К от площади Советской. Отправление: в 7.00, 9.00, 10.00, 14.20; с д.Бызовой: 8.00, 10.00, 11.00, 15.20.

Место проведения фестиваля выбрано неслучайно. Бызовая раскинулась на берегу реки Печора, которая традиционно богата рыбой – одним из главных продуктов на столе коми. Сама деревня была основана в XVIII веке выходцами из ижемских сел Мохча и Щельяюр, но люди там жили задолго до этого. Здесь обнаружена стоянка первобытного человека и кладбище мамонтов, чьи кости и сейчас можно найти на пересохших руслах реки и болотах.

Это, несомненно, повлияло на создание сказок и легенд, присущих именно этой местности, считают в Минкульте республики. Об этом свидетельствует и логотип праздника – в образе рыбы-щуки присутствуют мамонты и рога оленя.

Одним из пунктов программы праздника "Черинянь гаж" является экскурсия на палеолитическую стоянку древнего человека Бызовая – самую северную из найденных стоянок эпохи палеолита, и природное кладбище мамонтов, на котором и расположена стоянка. Гостей праздника познакомят с историей открытия стоянки и исследованиями, расскажут о находках, ставших сенсацией в научном мире.

В этом году планируется семейный квест, пояснили в Минкульте Коми. Его участники соберут ингредиенты для рецепта коми рыбного пирога в традициях бызовской земли: муку, соль, рыбу, родниковую воду из ручья, фартуки, ивовые корзины, обереги. В 2010 году печорский рыбный пирог испекли дважды для книги рекордов Гиннесса. Длина пирога-великана составила 10 метров 55 сантиметров, высота – 4,5 сантиметра, ширина – 25. Вес кулинарного изделия потянул на целый центнер.

По вопросам участия в семейном квесте можно обращаться по тел.: 8(8-21-42) 7-28-64, 89042255814. Дополнительную информацию по участию в соревнованиях по ловле рыбы можно получить по тел.: 3-20-04, 89048672391, по участию в фотоконкурсе "Экосемья" - по тел.: 3-90-04, 89042075482.