Бывший начальник ухтинской колонии похищал деньги подчиненных

В связи с хищением денежных средств в исправительной колонии № 29 под Ухтой возбуждено уголовное дело.

Факт хищения выявила Ухтинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях при оперативном сопровождении Управления ФСБ по Республике Коми.

Ухтинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе проверки выявила факты хищения денежных средств – заработной платы и иных выплат, причитающихся сотрудникам Исправительной колонии № 29 УФСИН России по Республике Коми (ИК-29). Проверка проведена при оперативной поддержке регионального Управления ФСБ.

В ходе проверки установлено, что бывший начальник ИК-29 в период с 2012 года по 2014 год похитил денежные средства – заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты, принадлежащие подчиненным сотрудникам колонии, на общую сумму более 800 тыс. рублей и израсходовал их на собственные нужды.

По указанным фактам Ухтинская спецпрокуратура в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УК РФ направила материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. Следственный отдел по г. Ухте СУ СКР по Республике Коми, рассмотрев представленные материалы, возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения).

Бывшему начальнику ИК-29 предъявлено обвинение по трем эпизодам присвоения. Сегодня Ухтинский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что следственным отделом по г. Ухте СУ СКР по Республике Коми расследуются три аналогичных уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения) по фактам хищения денежных средств в ФКУ ИК-19, возбужденных по материалам проверок Ухтинской спецпрокуратуры. Оперативное сопровождение по указанным делам также осуществлено сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Коми, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.