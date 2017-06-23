Бывший начальник ухтинской колонии похищал деньги подчиненных

23 июня 2017 года, 17:14 | Ухта
Фото из архива "Комиинформа"

В связи с хищением денежных средств в исправительной колонии № 29 под Ухтой возбуждено уголовное дело.

Факт хищения выявила Ухтинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях при оперативном сопровождении Управления ФСБ по Республике Коми.

Ухтинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе проверки выявила факты хищения денежных средств – заработной платы и иных выплат, причитающихся сотрудникам Исправительной колонии № 29 УФСИН России по Республике Коми (ИК-29). Проверка проведена при оперативной поддержке регионального Управления ФСБ.

В ходе проверки установлено, что бывший начальник ИК-29 в период с 2012 года по 2014 год похитил денежные средства – заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты, принадлежащие подчиненным сотрудникам колонии, на общую сумму более 800 тыс. рублей и израсходовал их на собственные нужды.

По указанным фактам Ухтинская спецпрокуратура в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УК РФ направила материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. Следственный отдел по г. Ухте СУ СКР по Республике Коми, рассмотрев представленные материалы, возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения).

Бывшему начальнику ИК-29 предъявлено обвинение по трем эпизодам присвоения. Сегодня Ухтинский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что следственным отделом по г. Ухте СУ СКР по Республике Коми расследуются три аналогичных уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения) по фактам хищения денежных средств в ФКУ ИК-19, возбужденных по материалам проверок Ухтинской спецпрокуратуры. Оперативное сопровождение по указанным делам также осуществлено сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Коми, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Комиинформ
  Ключевые слова: кража, колония
  Рубрика: Право
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:40 23.06.2017
В Усть-Куломском районе родственники больше десяти дней ищут мужчину
11:05 23.06.2017
Более 167 тысяч рублей взыскали судебные приставы Коми с "проштрафившихся" автовладельцев
16:25 22.06.2017
По факту гибели рабочего на буровой в Усинске возбуждено уголовное дело


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

18:33
Глава Коми выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего в Инте горнорабочего
18:27
По поручению Сергея Гапликова пострадавшим горнякам и семье погибшего при аварии на шахте "Интинская" будет оказана финансовая помощь
17:18
Двое сыктывкарцев стали чемпионами Европы по баскетболу среди ветеранов
17:03
В Сыктывкаре ограничат движение транспорта на двух улицах
16:57
Дмитрий Медведев поручил федеральному Минэнерго подключиться к решению вопросов по переводу шахты "Интауголь" на ритмичный режим работы

Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus