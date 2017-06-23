В Югыд ва откроется международный волонтерский лагерь

В рамках года экологии с 30 июня по 5 июля в Республике Коми на уникальной первозданной территории Национального парка "Югыд ва" пройдет молодежный волонтерский лагерь, который объединит 30 молодых людей из Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Финляндии, представляющих Баренцев регион.

Цель проекта – развитие международного и межрегионального волонтерства среди молодежи России и зарубежных стран на пространстве Баренцева/Евроарктического региона, привлечение внимания молодежи к проблемам и возможностям развития природоохранных территорий.

В течение пяти дней участники проекта будут проживать на туристической базе "Санавож", где их ждет насыщенная программа.

Волонтеры будут осуществлять работы по обустройству и озеленению территории базы "Санавож", уборке мусора и маркировке экологических троп Национального парка; в рамках цикла образовательных мероприятий при участии экспертов обсудят перспективы развития природоохранных территорий. Совместно с сотрудниками Парка "Югыд ва" совершат экскурсионные маршруты по уникальным природным объектам Приполярного Урала. Участники посетят геологические памятники "Гроты", "Каменная баба", совершат радиальный туристический маршрут "Вершина обзорная".

Начнется волонтерский лагерь с путешествия по крупнейшей в Европе и России особо охраняемой территории – Национальному парку "Югыд ва", с остановками на смотровых площадках, где участники смогут полюбоваться удивительными пейзажами Приполярного Урала.

Территория национального парка "Югыд Ва" вместе с примыкающим к нему на юге Печоро-Илычским государственным заповедником и его буферной зоной 8 декабря 1995 года были включены в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Это первый из национальных парков России, получивших такой статус, сообщает пресс-служба главы РК.

***Мероприятие реализуется Представительством Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ, Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми совместно с "Национальным парком "Югыд ва" при информационной поддержке Русского географического общества.