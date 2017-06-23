Министр спорта проинспектировал прохождение сборов лыжников и биатлонистов

23 июня 2017 года, 16:49 | Сыктывкар, Сыктывдинский
Фото пресс-службы Минспорта РК

Министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной сегодня, 23 июня, проинспектировал проведение тренировочных сборов сборных команд региона по лыжным гонкам (старший возраст, юниоры, спортсмены-инвалиды) и биатлону, которые проходят на базе ГАУ Республики Коми "Центр спортивной подготовки сборных команд". В сборах задействовано 70 спортсменов, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

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Как сообщил руководитель ГАУ Республики Коми "Центр спортивной подготовки сборных команд" Николай Гордеев, первый тренировочный сбор лыжников-гонщиков стартовал 1 июня (продлился до 19 июня) под руководством тренера сборной команды по лыжным гонкам Сергея Вяткина. В числе спортсменов - лидеры сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам Андрей Некрасов, Ольга Царева, Ермил Вокуев, Степан Дуркин и Андрей Малафиев.

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Группа спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (лыжные гонки, биатлон) начала тренировки 6 июня (тренер Татьяна Линдт).

"Сейчас ребята занимаются на лыжероллерах – это, как правило, основная часть наших тренировок. Кроме того, мы работаем в зале (общефизическая подготовка) и на спортивных колясках - это аналог велосипедов для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Биатлонисты также тренируются на стрельбище.

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Ближайшая и главная цель для нас – конечно, зимние Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, хотя в связи с последними событиями участие в соревнованиях остается под большим вопросом. Но мы все равно надеемся и нацелены на победу", - рассказала Татьяна Линдт.

Юниорский и основной составы региональной сборной команды лыжников-гонщиков (тренеры Владимир Стрепнев и Алексей Тропников) открыли тренировочный сезон 15 июня.

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17 июня на тренировочное мероприятие вышла группа юниоров и юношей (тренеры Иван Артеев и Сергей Бабкин).

Общее руководство подготовкой лыжников-гонщиков осуществляет главный тренер региональной сборной команды по лыжным гонкам Андрей Нутрихин.

Биатлонисты приступили к тренировкам 15 июня, начальник сбора – старший тренер команды Юрий Майоров.

Кроме этого, в июне все спортсмены проходят исследования медико-биологической группы, которая оценивает физическое состояние лыжников, и определяет, какие нагрузки допустимы для каждого спортсмена.

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В июле стартует второй этап тренировочных сборов, в нем будут задействованы не только спортсмены Республики Коми, но и лыжники из других регионов.

"На днях мы ожидаем делегацию из 40 человек – это члены сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по лыжным гонкам и спортсмены-инвалиды Центра адаптивного спорта ХМАО, которые будут проходить у нас подготовку к предстоящему сезону. Кроме этого, 5 июля мы открываем детский оздоровительный лагерь "Олимп", где соберутся 200 лучших юных спортсменов со всей республики", - рассказал Николай Гордеев.

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"Сегодня база ЦСПСК находится в том состоянии, когда не уже мы стремимся выехать на сборы за пределы Республики Коми, а наши прямые конкуренты по спорту желают приехать к нам и потренироваться. Работа в Центре ведется качественно и профессионально. Тренеры и сотрудники уделяют большое внимание всем мелочам, из которых после и складывается высокий результат. Потому с уверенностью можно сказать, что в республиканском Центре спортивной подготовки сборных команд созданы максимально комфортные условия для подготовки спортсменов", - подытожил Николай Бережной.

Комиинформ
  Ключевые слова: сборы, лыжи, биатлон
  Рубрика: Спорт
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