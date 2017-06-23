Михаил Порядин жестко напутствовал избранную на пост руководителя Прилузья Елену Нестерюк

Руководитель Администрации главы Коми Михаил Порядин поручил избранной на должность руководителя администрации Прилузского района Елене Нестерюк установить контакт с депутатами, не проголосовавшими за ее кандидатуру.

"Обращаюсь к вам от имени главы Республики Коми и от себя лично - необходимо активно работать, больше прислушиваться к людям. С депутатами, которые не проголосовали за вас, необходимо установить контакт и рабочие взаимоотношения. Ваша задача - слышать людей и депутатов, достигнуть консенсуса с коллегами", - напутствовал Михаил Порядин.

Он также отметил, что проинформировал главу Республики Коми Сергея Гапликова о результатах голосования: "Поддержка району гарантирована. Всё, что зависит от республики, мы будет предпринимать для поддержки муниципалитета", - сказал Михаил Порядин.

"Я приложу максимум усилий, сделаю всё для того, чтобы Прилузский район продолжил успешно развиваться, чтобы каждый житель района почувствовал эти позитивные изменения на себе", - отметил Елена Нестерюк.

Напомним, сегодня, 23 июня, состоялось заседание Совета Прилузья с единственным вопросом - назначение на замещение должности руководителя администрации района. Депутаты путем тайного голосования выбирали между Еленой Нестерюк и Татьяной Садыртиновой. Наталья Жук сняла свою кандидатуру. Большинство проголосовало за кандидатуру Елены Нестерюк.