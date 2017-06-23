В Усть-Куломском районе родственники больше десяти дней ищут мужчину
В деревне Скородум Усть-Куломского района 13 июня пропал 58-летний местный житель.
Родственники обратились в полицию, был составлен протокол.
"Сегодня организованные поиски не ведутся, - рассказали местные жители. - Пара знакомых обходят берег реки, вроде кто-то видел, что мужчина шел в алкогольном опьянении к реке".
Известно, что в половодье пропавший ходил на рыбалку, жил один. Его лодку обнаружили в километре от ее стоянки. Родственники предполагают, что мужчина утонул.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
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