В Усть-Куломском районе родственники больше десяти дней ищут мужчину

23 июня 2017 года, 16:15 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В деревне Скородум Усть-Куломского района 13 июня пропал 58-летний местный житель.

Родственники обратились в полицию, был составлен протокол.

"Сегодня организованные поиски не ведутся, - рассказали местные жители. - Пара знакомых обходят берег реки, вроде кто-то видел, что мужчина шел в алкогольном опьянении к реке".

Известно, что в половодье пропавший ходил на рыбалку, жил один. Его лодку обнаружили в километре от ее стоянки. Родственники предполагают, что мужчина утонул.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: Стародум, поиски, мужчина, лодка
  Рубрика: Происшествия
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