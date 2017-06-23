Специалисты по борьбе с наркотиками хотят нанести точечный агитационный удар по одной из школ Коми

23 июня 2017 года, 16:00 |
Фото Антона Пархачёва

В преддверии Дня борьбы с наркотиками в Республиканской общественной приемной Главы РК думали, как это делать наиболее эффективно. Круглый стол собрал представителей здравоохранения, образования и правоохранительных органов.

"В стране и в республике складывается неприятная ситуация. Специалистов беспокоит, что если несколько лет назад средний возраст попробовавших наркотики в первый раз составлял 15-16 лет, то сейчас, в связи с появлением новых видов наркотиков, - это 13-14 лет", - сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минзрава РК Андрей Никитин.

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В последние годы психоактивные вещества растительного происхождения заменяются на химические, создаваемые в нарколабораториях. Появляются всевозможные "дизайнерские" наркотики, создаваемые с целью обхода закона, и их выход "на рынок" опережает попадание в список запрещенных веществ. Они воспроизводят наркотическое действие натуральных, но имеют другую химическую формулу. Они в 10 раз сильнее и в 50 раз токсичнее.

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А.Никитин не стал приводить цифры по несовершеннолетним, состоящим на учете в наркологическом диспансере, потому что "это даже не верхушка, а пыль айсберга".

Что приводит детей к тому, что они начинают пробовать наркотики? Этот вопрос главный детский нарколог Коми как модератор круглого стола адресовал руководителю отдела Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Юлии Живиловой.

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Специалист ответила, что причина в информационной безграмотности и невнимании к детям родителей, которые заняты на работе.

"Свободное время ребенка должно быть занято. Это может быть дополнительное образование или трудоустройство", - считает Ю.Живилова.

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Начальник отдела Минздрава Коми Вячеслав Бакланов заметил, что профилактика наркомании требует больших затрат, имея в виду размещение социальных роликов в телевизионном эфире. Все сопричастные службы в меру своих возможностей ведут работу. Но в основном это родительские собрания, на которые приходят активные родители. И проблем с детьми у них нет, и вряд ли они будут.

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Также В.Бакланов высказался по поводу тестирования на наркотики в школах, которое можно проводить только с согласия родителей или по достижению 15-летнего возраста самого ребенка.

"Свобода выбора не во всех случаях должна иметь место. В данном случае речь идет о национальной безопасности", - обозначил свою точку зрения медик. В колледжах США, например, все поступающие должны сдать тест на наркотики.

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"Сейчас, начиная с дошкольного возраста, идет установка на успешность. Но у каждого второго школьника нет установки на здоровый образ жизни", - считает главврач Сыктывкарской детской поликлиники №3 Светлана Захарова. Она уверена, что правильно будет вести не антинаркотическую работу с детьми, а пропагандировать неприятие вредных привычек в целом.

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Заведующий Республиканским центром медицинской профилактики Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Татьяна Лыюрова предложила подготовить информацию о вреде наркотиков и найти людей, которые могли бы грамотно и доходчиво донести ее до детей. Еще было бы хорошо показывать антинаркотические ролики в кинотеатрах, куда так часто ходит молодежь.

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С начала года на наркотиках в Коми попались 13 несовершеннолетних. Десять из них занимались сбытом.

"Да, дети должны быть заняты, нахождение детей в интернете должно быть ограничено. Но надо провести такую работу в школах, чтобы отказ одного ребенка от прохождения тестирования было негативно воспринято его одноклассниками", - считает заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Коми Тимофей Морев.

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Он предложил выбрать одно из учебных заведений республики, чтобы совместно со всеми службами провести там мощную агитационную работу и убедить школьников пройти добровольное тестирование. Ведь сразу на всю республику ресурсов не хватит. Этот опыт, если он окажется успешным, в дальнейшем можно было постепенно распространить и на другие образовательные организации. Никто из участников круглого стола не был против такого точечного, но мощного удара по наркомании.

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Эта акция, скорее всего, пройдет в октябре. С возрастом детей, 1на сознание которых будет направлен антинаркотический удар, еще не определились. Выбор школы оставили за Минобрнауки Коми.

Илья Баканов
  Ключевые слова: наркотики, дети
  Рубрика: Общество
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