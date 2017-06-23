Специалисты по борьбе с наркотиками хотят нанести точечный агитационный удар по одной из школ Коми

В преддверии Дня борьбы с наркотиками в Республиканской общественной приемной Главы РК думали, как это делать наиболее эффективно. Круглый стол собрал представителей здравоохранения, образования и правоохранительных органов.

"В стране и в республике складывается неприятная ситуация. Специалистов беспокоит, что если несколько лет назад средний возраст попробовавших наркотики в первый раз составлял 15-16 лет, то сейчас, в связи с появлением новых видов наркотиков, - это 13-14 лет", - сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минзрава РК Андрей Никитин.

В последние годы психоактивные вещества растительного происхождения заменяются на химические, создаваемые в нарколабораториях. Появляются всевозможные "дизайнерские" наркотики, создаваемые с целью обхода закона, и их выход "на рынок" опережает попадание в список запрещенных веществ. Они воспроизводят наркотическое действие натуральных, но имеют другую химическую формулу. Они в 10 раз сильнее и в 50 раз токсичнее.

А.Никитин не стал приводить цифры по несовершеннолетним, состоящим на учете в наркологическом диспансере, потому что "это даже не верхушка, а пыль айсберга".

Что приводит детей к тому, что они начинают пробовать наркотики? Этот вопрос главный детский нарколог Коми как модератор круглого стола адресовал руководителю отдела Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Юлии Живиловой.

Специалист ответила, что причина в информационной безграмотности и невнимании к детям родителей, которые заняты на работе.

"Свободное время ребенка должно быть занято. Это может быть дополнительное образование или трудоустройство", - считает Ю.Живилова.

Начальник отдела Минздрава Коми Вячеслав Бакланов заметил, что профилактика наркомании требует больших затрат, имея в виду размещение социальных роликов в телевизионном эфире. Все сопричастные службы в меру своих возможностей ведут работу. Но в основном это родительские собрания, на которые приходят активные родители. И проблем с детьми у них нет, и вряд ли они будут.

Также В.Бакланов высказался по поводу тестирования на наркотики в школах, которое можно проводить только с согласия родителей или по достижению 15-летнего возраста самого ребенка.

"Свобода выбора не во всех случаях должна иметь место. В данном случае речь идет о национальной безопасности", - обозначил свою точку зрения медик. В колледжах США, например, все поступающие должны сдать тест на наркотики.

"Сейчас, начиная с дошкольного возраста, идет установка на успешность. Но у каждого второго школьника нет установки на здоровый образ жизни", - считает главврач Сыктывкарской детской поликлиники №3 Светлана Захарова. Она уверена, что правильно будет вести не антинаркотическую работу с детьми, а пропагандировать неприятие вредных привычек в целом.

Заведующий Республиканским центром медицинской профилактики Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Татьяна Лыюрова предложила подготовить информацию о вреде наркотиков и найти людей, которые могли бы грамотно и доходчиво донести ее до детей. Еще было бы хорошо показывать антинаркотические ролики в кинотеатрах, куда так часто ходит молодежь.

С начала года на наркотиках в Коми попались 13 несовершеннолетних. Десять из них занимались сбытом.

"Да, дети должны быть заняты, нахождение детей в интернете должно быть ограничено. Но надо провести такую работу в школах, чтобы отказ одного ребенка от прохождения тестирования было негативно воспринято его одноклассниками", - считает заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Коми Тимофей Морев.

Он предложил выбрать одно из учебных заведений республики, чтобы совместно со всеми службами провести там мощную агитационную работу и убедить школьников пройти добровольное тестирование. Ведь сразу на всю республику ресурсов не хватит. Этот опыт, если он окажется успешным, в дальнейшем можно было постепенно распространить и на другие образовательные организации. Никто из участников круглого стола не был против такого точечного, но мощного удара по наркомании.

Эта акция, скорее всего, пройдет в октябре. С возрастом детей, 1на сознание которых будет направлен антинаркотический удар, еще не определились. Выбор школы оставили за Минобрнауки Коми.