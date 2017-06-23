Символ Воркуты "Полярный олень" переедет с крыши пятиэтажного здания в парк

23 июня 2017 года, 15:43 | Воркута
Фото: администрация Воркуты

Власти Воркуты спасут скульптуру оленя.

По словам мэра Игоря Гурьева, символ Воркуты сегодня находится в удручающем состоянии. Скульптура оленя стоит на крыше пятиэтажного здания Хладокомбината, который сегодня сворачивает деятельность.

Власти приняли решение спасти скульптуру. Комиссия в течение нескольких дней обследовала ветхое здание, возможность проведения демонтажных работ, оценила безопасность работ как для людей, так и для самой фигуры оленя.

Сегодня, 23 июня, было принято решение о переносе символа с крыши в парк культуры и отдыха с помощью крана, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации города. Оленя приведут в порядок, основная задача - аккуратно снять его с постамента.

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В 1953 году символ Воркуты сделал художник и скульптор Анатолий Григорьев, на счету которого еще более 900 произведений. Его работы хранятся в Русском музее Санкт-Петербурга, Третьяковской галерее, Ярославском музее и других.

В 1948 году скульптора арестовали и приговорили к восьми годам заключения. Он отбывал наказание в лагерях и тюрьмах Норильска, Воркуты, Кучино, Лубянки, Лефортово и был реабилитирован в 1956 году.

В Воркуте А.Григорьев оставил скульптуру "Полярный олень".

Юлия Николаева
  Ключевые слова: Хладокомбинат, скульптура, олень, Григорьев, Воркута
  Рубрика: Культура
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