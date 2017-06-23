Сыктывкарец приобрел в "Ленте" протухшие яйца

В редакцию "Комиинформа" обратился сыктывкарец с жалобой на протухшие яйца, купленные в гипермаркете "Лента", расположенном по Сысольскому шоссе, 27.

Мужчина пояснил, что в минувшую среду купил закрытую упаковку с тремя десятками яиц.

На следующий день утром открыл упаковку и увидел, что все яйца покрыты плесенью и неприятно пахнут. "В 8:15 утра я приехал в магазин сдать их обратно. Но, к сожалению, никого из старших в магазине не оказалось, так как они работают с 9 часов. По номерам телефонов, указанным на информационном стенде, трубку никто не брал. Так как времени на ожидание у меня не было, я предупредил одного из кассиров, что у них испорченные яйца, и уехал", - рассказал он.

Чтобы предостеречь знакомых от подобных покупок, горожанин опубликовал информацию о некачественном товаре на своей странице в соцсети. Мужчина добавил, что регулярно покупает продукты в "Ленте", но такая ситуация с ним случилась впервые.

В пресс-службе сети гипермаркетов "Лента" агентству "Комиинформ" сообщили, что в компании действует жесткий контроль качества продукции.

"Случаи, когда на полки наших магазинов попадает некачественный товар, практически исключены, - отметили нам. - По размещенному в соцсетях комментарию была проведена тщательная проверка всех яиц, которая не выявила некондиционного товара. Партия товара, указанная на фото, на момент проверки в нашем торговом комплексе не выявлена. К сожалению, покупатель не обратился на стойку информации для возврата либо обмена товара, не оставил контактной информации для обратной связи".



