Медицинские работники благоустраивают территорию учреждений здравоохранения
В рамках Года добрых дел, объявленного главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, работники медицинских организаций региона провели работу по благоустройству и озеленению прилегающих территорий лечебно-профилактических учреждений республики.
К работе по наведению порядка присоединились все центральные районные больницы, а также учреждения здравоохранения Сыктывкара, Ухты и Печоры.
Силами работников отрасли высажены цветы и кустарники, проведена уборка территорий от бытового мусора, сухой травы и листвы, благоустроены скверы и аллеи.
Так на территории Сыктывкарского специализированного дома ребенка детские прогулочные участки оригинально оформлены по мотивам сказочных сюжетов.
Комиинформ
Ключевые слова: благоустройство
Рубрика: Общество
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