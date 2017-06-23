Медицинские работники благоустраивают территорию учреждений здравоохранения

23 июня 2017 года, 15:07 |

В рамках Года добрых дел, объявленного главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, работники медицинских организаций региона провели работу по благоустройству и озеленению прилегающих территорий лечебно-профилактических учреждений республики.

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К работе по наведению порядка присоединились все центральные районные больницы, а также учреждения здравоохранения Сыктывкара, Ухты и Печоры.

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Силами работников отрасли высажены цветы и кустарники, проведена уборка территорий от бытового мусора, сухой травы и листвы, благоустроены скверы и аллеи.

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Так на территории Сыктывкарского специализированного дома ребенка детские прогулочные участки оригинально оформлены по мотивам сказочных сюжетов.

Комиинформ
  Ключевые слова: благоустройство
  Рубрика: Общество
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