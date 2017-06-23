Сыктывкарские дети из группы в "Райде" помогли четвероногим друзьям

Дети социальной реабилитации отделения "Райда" Центра социальной помощи семье и детям Сыктывкара помогли четвероногим друзьям.

В рамках акции "Доброта нужна всем" они организовали очередное доброе дело для приюта животных "Друг".

"Ребята старательно готовились к мероприятию, заранее была объявлена акция о сборе необходимых продуктов, медикаментов и предметов ухода за животными. Порадовало, что дети проявили чуткость и отзывчивость, рассказывали и приглашали родителей и друзей принять участие в акции. Получена благодарность от сотрудников приюта "Друг", которые отметили, что приятно видеть, что дети растут добрыми, отзывчивыми и могут прийти на помощь не только человеку, но и животным", - рассказали в отделении "Райда".

Не остались равнодушными и руководители некоторых организаций города Сыктывкара. Они поддержали ребячью инициативу и оказали благотворительную помощь медикаментами, кормом для четвероногих и предметами ухода за ними.

По словам работников соцзащиты отдельного "спасибо" за помощь в проведении акции заслужили Маргарита Яцыкова, заведующая одной из аптечных организаций в столице Коми, и фотосалон "Маяк" - его сотрудники обеспечили мероприятие цветной печатной продукцией.