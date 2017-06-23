Сыктывкарские дети из группы в "Райде" помогли четвероногим друзьям

23 июня 2017 года, 14:10 | Сыктывкар

Дети социальной реабилитации отделения "Райда" Центра социальной помощи семье и детям Сыктывкара помогли четвероногим друзьям.

В рамках акции "Доброта нужна всем" они организовали очередное доброе дело для приюта животных "Друг".

"Ребята старательно готовились к мероприятию, заранее была объявлена акция о сборе необходимых продуктов, медикаментов и предметов ухода за животными. Порадовало, что дети проявили чуткость и отзывчивость, рассказывали и приглашали родителей и друзей принять участие в акции. Получена благодарность от сотрудников приюта "Друг", которые отметили, что приятно видеть, что дети растут добрыми, отзывчивыми и могут прийти на помощь не только человеку, но и животным", - рассказали в отделении "Райда".

Не остались равнодушными и руководители некоторых организаций города Сыктывкара. Они поддержали ребячью инициативу и оказали благотворительную помощь медикаментами, кормом для четвероногих и предметами ухода за ними.

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По словам работников соцзащиты отдельного "спасибо" за помощь в проведении акции заслужили Маргарита Яцыкова, заведующая одной из аптечных организаций в столице Коми, и фотосалон "Маяк" - его сотрудники обеспечили мероприятие цветной печатной продукцией.

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Комиинформ
  Ключевые слова: Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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