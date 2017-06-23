Под завалами в интинской шахте погиб один горнорабочий - прокуратура Коми

23 июня 2017 года, 13:50 | Инта
Фото администрации Инты

Прокуратура Коми подтвердила гибель одного горнорабочего в результате обвала кровли горной выработки на шахте "Интауголь".

Как сообщили "Комиинформу" в прокуратуре республики, в настоящий момент в шахте находится прокурор Инты и медики.

"В настоящий момент завершаются работы по разбору завалов, спасатели извлекают тело погибшего горнорабочего, - сообщили нам. – Доступ к его телу шахтера имеется. Он весь завален породой. Сдавлены все жизненно важные органы. Видна рука, пульс не прощупывается".

В связи происшествием прокуратура Коми организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов в деятельности АО "Интауголь".

Происшествие предварительно квалифицируется как несчастный случай на производстве. Его расследование будет проведено с участием представителей Печорского управления Ростехнадзора и Государственной инспекции труда в Республике Коми. На месте происшествия находится прокурор г. Инты. Расследование несчастного случая и проведение процессуальной доследственной проверки находится на контроле прокуратуры Коми.

Напомним, происшествие произошло сегодня около 8:45. На участке квершлага № 842, где находились трое горняков, при выполнении демонтажных работ обрушилась кровля горной выработки. В результате обвала под металлическими конструкциями и породой погиб один горнорабочий. Двое других получили легкие травмы и самостоятельно покинули место обвала. Сейчас бойцы Интинского гарнизона военизированной горноспасательной части и работники шахты ведут аварийно-спасательные работы.

*** Проблемы у "Интаугля" начались в период, когда контроль над сбытом продукции принадлежал экс-сенатору Евгению Самойлову [2011-2014 годы] и ныне проходящему свидетелем по делу бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера.

В период с 2011 по 2016 годы объём производства упал в 2 раза. Сегодня шахта генерирует 1 миллиард рублей убытков в год. До выхода на безубыточный уровень шахте необходимо нарастить объем добычи более чем в 3 раза до 3,5 миллионов тонн.

В условиях нестабильной работы и при отсутствии инвестора обеспечить ритмичную работу шахты крайне затруднительно. Несмотря на это, руководством республики и Северо-Западного федерального округа предпринимаются все возможные меры для поиска потребителей интинской продукции и стратегического инвестора.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: обвал в шахте Интауголь
  Рубрика: Происшествия
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