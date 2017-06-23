На пост руководителя администрации Прилузья избрана Елена Нестерюк
На пост руководителя администрации Прилузья избрана Елена Нестерюк.
Как сообщили "Комиинформу" в администрации района, сегодня состоялось заседание Совета муниципального района "Прилузский" с единственным вопросом - назначение на замещение должности руководителя администрации муниципального района "Прилузский".
Депутаты путем тайного голосования выбирали между Е.Нестерюк и Т.Садыртиновой.
Н.Жук сняла свою кандидатуру.
Большинство проголосовало за кандидатуру Е.Нестерюк.
Напомним, на конкурс заявлялись пять кандидатов - и.о главы администрации района Елена Нестерюк, заместитель руководителя администрации муниципального района "Прилузский" Наталья Жук, бывший председатель Совета депутатов Татьяна Садыртинова, территориальный менеджер Сыктывкарского региона ОАО "Лукойл Северо-Запад Нефтепродукт" Сергей Маруневич, начальник отдела маркетинга и продаж ООО "Информационные технологии" Дмитрий Ильин.
С.Маруневич и Д.Ильин были сняты с конкурса, поскольку предоставили недостоверные и неполные сведения.
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