На пост руководителя администрации Прилузья избрана Елена Нестерюк

23 июня 2017 года, 13:02 |
Фото rkomi.ru

На пост руководителя администрации Прилузья избрана Елена Нестерюк.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации района, сегодня состоялось заседание Совета муниципального района "Прилузский" с единственным вопросом - назначение на замещение должности руководителя администрации муниципального района "Прилузский".

Депутаты путем тайного голосования выбирали между Е.Нестерюк и Т.Садыртиновой.

Н.Жук сняла свою кандидатуру.

Большинство проголосовало за кандидатуру Е.Нестерюк.

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Напомним, на конкурс заявлялись пять кандидатов - и.о главы администрации района Елена Нестерюк, заместитель руководителя администрации муниципального района "Прилузский" Наталья Жук, бывший председатель Совета депутатов Татьяна Садыртинова, территориальный менеджер Сыктывкарского региона ОАО "Лукойл Северо-Запад Нефтепродукт" Сергей Маруневич, начальник отдела маркетинга и продаж ООО "Информационные технологии" Дмитрий Ильин.

С.Маруневич и Д.Ильин были сняты с конкурса, поскольку предоставили недостоверные и неполные сведения.

Комиинформ
  Рубрика: Политика
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