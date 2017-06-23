Под завалами в "Интинской" остается один шахтер.

ГУ МЧС по Коми не подтверждает информацию, распространенную ранее в СМИ, о гибели горняка.

Как уточнили "Комиинформу" в администрации Инты, в момент происшествия под землей в шахте находились 116 человек. Непосредственно в выработке, где произошло локальное обрушение части кровли, находились пятеро работников шахты. Двое рабочих уже поднялись на поверхность. Первая помощь на месте шахтерам была оказана горноспасателями, сейчас они направлены для дальнейшего обследования в Центральную городскую больницу.

Еще двое работников из аварийной выработки сейчас поднимаются из шахты. Все четверо находятся в удовлетворительном состоянии и поднимаются на поверхность самостоятельно.

По информации штаба по ликвидации аварии, в настоящее время под завалом остается один шахтер. Горноспасатели проводят работы по его извлечению.

Аварийно-спасательная операция продолжается. Всего группировка сил и средств РСЧС, привлеченных к ликвидации последствий аварии, составляет: 72 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 человек и 3 единицы техники. На шахте работает оперативная группа Интинского пожарно-спасательного гарнизона. В Главном управлении развернут оперативный штаб.

Шахта "Интинская" работает в штатном режиме. Вентиляция функционирует, превышения допустимых норм по метану и СО в шахте нет.

Все системы жизнеобеспечения шахты работают в штатном режиме. Несмотря на происшествие, работа предприятия будет продолжаться в соответствии с производственным планом.

Руководитель администрации города Лариса Титовец с первых минут находится на шахте, вместе с коллективом, руководством предприятия и сотрудниками оперативных подразделений ВГСВ следит за ходом спасательной операции.

Обо всех обстоятельствах происшествия проинформировано руководство региона и лично глава Коми Сергей Гапликов.

*** Отметим, что проблемы у "Интаугля" начались в период, когда контроль над сбытом продукции принадлежал экс-сенатору Евгению Самойлову [2011-2014 годы] и ныне проходящему свидетелем по делу бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера.

В период с 2011 по 2016 годы объём производства упал в 2 раза. Сегодня шахта генерирует 1 миллиард рублей убытков в год. До выхода на безубыточный уровень шахте необходимо нарастить объем добычи более чем в 3 раза до 3,5 миллионов тонн.

В условиях нестабильной работы и при отсутствии инвестора обеспечить ритмичную работу шахты крайне затруднительно. Несмотря на это, руководством республики и Северо-Западного федерального округа предпринимаются все возможные меры для поиска потребителей интинской продукции и стратегического инвестора.