Сыктывкарские тепловые сети досрочно возобновляют подачу горячей воды

Сразу два производственных подразделения Коми филиала "Т Плюс": Сыктывкарские тепловые сети и Сосногорская ТЭЦ – провели гидравлические испытания и устранение выявленных дефектов с опережением плана. В обоих случаях это позволило досрочно возобновить подачу горячей воды потребителям.

Благодаря усиленной работе оперативных бригад Сыктывкарских тепловых сетей, испытания трубопроводов и ремонт оборудования котельной "Госопытная" удалось выполнить за 3 суток вместо семи. Помимо опрессовок, по результатам которых не выявлено ни одного дефекта тепловой сети, проведены профилактические ремонты оборудования котельной, замена запорной арматуры, метрологическая поверка приборов коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии, потребляемого природного газа и т.д.

В течение сегодняшнего дня подача горячей воды потребителям "Госопытной" (район улиц Ручейная и Журавского) будет возобновлена.

В дома, подключенные к участку магистрального трубопровода № 2 (мкрн Давпон, ул. Морозова, Станционная, Пушкина, Димитрова и др.), ГВС также вернется раньше планового срока. Возобновить подачу планируется завтра, 24 июня.

Гидравлические испытания, начавшиеся 19 июня, выявили четыре дефекта на магистральной сети (2 из них уже устранены) и 9 на квартальных. Работы по локализации и ремонту поврежденных участков шли практически круглосуточно. Это позволило значительно уменьшить срок отключения: вместо 2 недель оно составит 5 суток.

Также на 27 часов раньше плана завершила гидравлические испытания и устранение дефектов на тепловых сетях Сосногорская ТЭЦ. В 21 час 22 июня на теплофикационную установку ТЭЦ был подан пар, начался подъём температуры теплоносителя. Сегодня в течение дня горячее водоснабжение потребителей планируется возобновить в полном объеме.

***Филиал "Коми" – обособленное подразделение Группы "Т Плюс". Основной вид деятельности – производство и поставка тепловой и электрической энергии. Производственные объекты филиала расположены в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте. Также в оперативном управлении филиала находится ООО "Воркутинские ТЭЦ". Установленная электрическая мощность – 395 МВт, установленная тепловая мощность – 1804,8 Гкал/ч. Протяженность теплосетей – 569,8 км в двухтрубном исчислении.

***Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. "Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.