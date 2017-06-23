Сыктывкарские тепловые сети досрочно возобновляют подачу горячей воды

23 июня 2017 года, 12:13 | Сыктывкар, Сосногорск
Фото Антона Пархачева

Сразу два производственных подразделения Коми филиала "Т Плюс": Сыктывкарские тепловые сети и Сосногорская ТЭЦ – провели гидравлические испытания и устранение выявленных дефектов с опережением плана. В обоих случаях это позволило досрочно возобновить подачу горячей воды потребителям.

Благодаря усиленной работе оперативных бригад Сыктывкарских тепловых сетей, испытания трубопроводов и ремонт оборудования котельной "Госопытная" удалось выполнить за 3 суток вместо семи. Помимо опрессовок, по результатам которых не выявлено ни одного дефекта тепловой сети, проведены профилактические ремонты оборудования котельной, замена запорной арматуры, метрологическая поверка приборов коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии, потребляемого природного газа и т.д.

В течение сегодняшнего дня подача горячей воды потребителям "Госопытной" (район улиц Ручейная и Журавского) будет возобновлена.

В дома, подключенные к участку магистрального трубопровода № 2 (мкрн Давпон, ул. Морозова, Станционная, Пушкина, Димитрова и др.), ГВС также вернется раньше планового срока. Возобновить подачу планируется завтра, 24 июня.

Гидравлические испытания, начавшиеся 19 июня, выявили четыре дефекта на магистральной сети (2 из них уже устранены) и 9 на квартальных. Работы по локализации и ремонту поврежденных участков шли практически круглосуточно. Это позволило значительно уменьшить срок отключения: вместо 2 недель оно составит 5 суток.

Также на 27 часов раньше плана завершила гидравлические испытания и устранение дефектов на тепловых сетях Сосногорская ТЭЦ. В 21 час 22 июня на теплофикационную установку ТЭЦ был подан пар, начался подъём температуры теплоносителя. Сегодня в течение дня горячее водоснабжение потребителей планируется возобновить в полном объеме.

***Филиал "Коми" – обособленное подразделение Группы "Т Плюс". Основной вид деятельности – производство и поставка тепловой и электрической энергии. Производственные объекты филиала расположены в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте. Также в оперативном управлении филиала находится ООО "Воркутинские ТЭЦ". Установленная электрическая мощность – 395 МВт, установленная тепловая мощность – 1804,8 Гкал/ч. Протяженность теплосетей – 569,8 км в двухтрубном исчислении.

***Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. "Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.

Комиинформ
  Ключевые слова: вода
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 8
  • 0
  • 1
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:59 16.06.2017
Сто призов для летнего отдыха получат клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" в Коми
14:23 14.06.2017
Специалисты Ухтинских тепловых сетей заменят свыше 3 км ветхих трубопроводов
13:53 14.06.2017
Горячую воду в Ухте будут отключать по графику


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus