Сергей Гапликов поручил Правительству Коми оказать всю необходимую помощь интинским горнякам, пострадавшим при обвале лавы
Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил Правительству региона оказать всю необходимую помощь интинским горнякам, пострадавшим при обвале лавы.
Региональные Минздрав, Минтруд и Минпром, а также администрация Инты незамедлительно организовали соответствующую работу.
Глава Республики Коми Сергей Гапликов держит на контроле ситуацию с ликвидацией последствий на АО "Шахта Интинская". Информация о ходе оказания помощи шахтёрам докладывается Сергею Гапликов в постоянном режиме.
Напомним, сегодня в 08.45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на одном из участков шахты "Интинская" произошло обрушение породы. Всего в шахте находилось 189 человек, из них 16 работало на аварийном участке. Непосредственно в месте обрушения породы находилось четверо горнорабочих, из них двое не пострадали, один человек получил травмы, организована работа по выводу его на поверхность.
*** Отметим, что проблемы у "Интаугля" начались в период, когда контроль над сбытом продукции принадлежал экс-сенатору Евгению Самойлову [2011-2014 годы] и ныне проходящему свидетелем по делу бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера.
В период с 2011 по 2016 годы объём производства упал в 2 раза. Сегодня шахта генерирует 1 миллиард рублей убытков в год. До выхода на безубыточный уровень шахте необходимо нарастить объем добычи более чем в 3 раза до 3,5 миллионов тонн.
В условиях нестабильной работы и при отсутствии инвестора обеспечить ритмичную работу шахты крайне затруднительно. Несмотря на это, руководством республики и Северо-Западного федерального округа предпринимаются все возможные меры для поиска потребителей интинской продукции и стратегического инвестора.
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