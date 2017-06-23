В Коми количество пострадавших от укусов клещей в этом году снизилось в 1,5 раза

За неделю за медицинской помощью по поводу укусов клещей в Коми обратились 208 человек, в том числе детей - 32.

Всего с начала сезона количество обратившихся по республике – 984 человек, из них 163 - дети.

В сравнении с уровнем прошлого года, количество обратившихся по поводу присасывания клещей снизилось в 1,5 раза.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми за неделю было проведено 175 исследований клещей, из них в 28-ми обнаружен антиген вируса клещевого вирусного энцефалита, в 10 – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

По состоянию на 22.06.2017 обработано 401,3 га зон высокого риска заражения населения: мест массового отдыха, парков, скверов, летних детских оздоровительных учреждений, территорий кладбищ и др.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита.

Наиболее эффективным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.

Помимо клещевого вирусного энцефалита, к инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся: иксодовые клещевые боррелиозы (далее - ИКБ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (далее - ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (далее - МЭЧ), лихорадка Ку и другие инфекции. Из перечисленных инфекционных заболеваний только против КВЭ имеется эффективная вакцина.

Одним из важнейших методов неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, самостоятельные и взаимные осмотры. Кроме этого, следует использовать средства индивидуальной защиты – репеллентные и акарицидные препараты, отпугивающие клещей, которые выпускаются в виде специальных карандашей, аэрозолей. Использовать средства необходимо строго в соответствии с инструкцией по применению. Принести в дом клеща на своей шерсти могут и домашние животные, чтобы этого избежать, нужно осматривать своих питомцев. Не следует заносить в помещение и свежее сорванные растения и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

В случае присасывания клеща необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью с целью проведения своевременных профилактических мероприятий.

В случае присасывания клеща, необходимо обратиться в лечебное учреждение для снятия клеща и доставки его в отделение вирусологических исследований централизованной микробиологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми", расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д.71, для проведения его исследования на наличие вируса клещевого энцефалита.