Сыктывкар: как изменится движение транспорта в День молодёжи

В День молодёжи в Сыктывкаре изменится движение транспорта.

Мэрия города информирует о графике перекрытия дорог и изменении схем движения городского транспорта в связи с празднованием Дня молодёжи, которое состоится в воскресенье, 25 июня.

Ограничение движение транспорта:

– по ул.Коммунистической от Октябрьского проспекта до Стефановской площади с 08.00 до 14.00 на время проведения шествия;

– по ул.Карла Маркса от д.216а до ул.Коммунистической, а так же от ул.Чернова до ул.Коммунистической с 08.00 до 14.00 на время проведения шествия;

– заезд на стоянку от д.133 по ул.Интернациональной в сторону д.10 по ул.Коммунистической с 08.00 до 23.00;

– по ул.Ленина (от ул.Куратова до ул.Бабушкина) с 08.00 до 23.00;

– по ул.Коммунистической от ул.Советской до ул.Ленина с 08.00 до 23.00.

Также будет запрещена стоянка транспортных средств:

– по ул.Коммунистической от Октябрьского проспекта до Стефановской площади с 22.00 часов 24 июня 2017 года до 08.00 часов 25 июня.

В связи с перекрытие дорог 12 июня с 10.00 часов до 14.00 часов изменятся и схемы движения следующих автобусных маршрутов:

– №18 – Октябрьский проспект – Октябрьский проспект – ул.Куратова –ул.Первомайская – ул.Орджоникидзе – ул. Ленина- далее по маршруту;

– №5,46 – ул.Советская – ул.Бабушкина – ул.Интернациональная – ул.Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул.Коммунистическая – далее по маршруту;

в обратном направлении ул.Коммунистическая – Октябрьский проспект – ул.Орджоникидзе – ул.Интернациональная – ул.Бабушкина – ул.Советская – далее по маршруту;

– №17 – ул.Карла Маркса – ул.Орджоникидзе – Интернациональная – ул.Коммунистическая – ул.Первомайская – ул.Куратова – Октябрьский проспект – ул.Коммунистическая – и в обратном направлении;

– №15 – ул.Карла Маркса – ул.Орджоникидзе – ул.Первомайская – ул.Куратова – Октябрьский проспект – ул.Димитрова – ул.Морозова – далее по маршруту и в обратном направлении;

– № 20 ул.Коммунистическая – Октябрьский проспект – ул.Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул.Бабушкина – ул.Советская – ул.Орджоникидзе – далее по маршруту;

– №6 – ул.Орджоникидзе – ул.Советская – ул.Бабушкина – ул. Интернациональная – ул.Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул.Коммунистическая.