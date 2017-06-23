В Сыктывкаре протестируют мобильный комплекс "Дорожный пристав"

В этом году на дорогах Коми, вероятно, появится мобильный комплекс "Дорожный пристав", призванный помогать Управлению ФССП региона и ГИБДД в "ловле" нарушителей правил безопасности.

Оборудование протестируют в течение месяца в ближайшее время в Сыктывкаре. По итогам теста станет ясно, насколько удобно и целесообразно использовать такую технику в северных условиях, - сообщил сегодня на пресс-конференции в УФССП по республике руководитель ведомтства Андрей Торхов.

"Дорожный пристав" активно используется в Татарстане. Представляет он из себя передвижную камеру, интегрированную с уже существующим аппаратно-программным комплексом.

Новейшее оборудование позволит значительно повысить качество работы соответствующих структур. У инспекторов ГИБДД просто отпадет необходимость останавливать весь поток автомобилей на дороге в поисках водителя-должника. "Вылавливать" таковых будут точечно, с помощью данных мобильного комплекса.

Соглашение с организацией, готовой поставить технику в столицу Коми, уже достигнуто. Вопрос поставки оборудования прорабатывается, в том числе, и правительством региона, отметили на пресс-конференции.