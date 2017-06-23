Большинство автолюбителей Коми добровольно оплачивают штрафы

23 июня 2017 года, 14:54 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Большинство автолюбителей Коми добровольно оплачивают штрафы. Тем не менее, с начала года четыре тысячи водителей уклонились от административных наказаний. Такую информацию на пресс-конференции 23 июня озвучил замначальника УГИБДД МВД по Коми Алексей Моисеев.

Всего за пять месяцев этого года сотрудники ГИБДД выявили 155 548 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Это больше аналогичных показателей прошлого года почти на 10%.

Более, чем на 152 миллиона на водителей было наложено административных штрафов. Автовладельцы уже оплатили 141 миллион из общей задолженности. Взыскиваемость по долгам в республике составила 92%.

В суды соответствующими структурами передано более шести тысяч административными материалов. При этом, отмечают в региональной госавтоинспекции, основная часть автолюбителей - 72,4% - оплатили свои штрафы добровольно.

"Не стоит забывать, что при добровольной оплате штрафов существует скидка 50% по ряду статей", - подчеркнул А.Моисеев.

Вместе с тем, с начала года в ФСПП по региону госавтоинспекция направила 34 тысячи постановлений для принудительного взыскания штрафов на сумму 31 миллион 969 тысяч рублей.


Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: ФССП, транспорт, коми, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Право
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