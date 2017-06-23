Более 167 тысяч рублей взыскали судебные приставы Коми с "проштрафившихся" автовладельцев

23 июня 2017 года, 13:20 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Более 167 тысяч рублей взыскали судебные приставы Коми с "проштрафившихся" автовладельцев в начале июня. Такие данные на пресс-конференции 23 июня озвучил руководитель УФССП России по Коми Андрей Торхов, подводя итоги совместной работы с госавтоинспекцией региона.

Дорога - место повышенной опасности. Совместная работа двух ведомств ведется для того, чтобы нарушители правил дорожного движения осознали противоправность своих деяний и впоследствии понесли ответственность.

"Мы пришли к хорошему уровню взаимодействия, - подчеркнул руководитель УФССП по Коми. - Сотрудники ГИБДД в ходе проверок выявляют информацию о должниках по базам данных, а именно "Банку исполнительных производств", мы подключаемся, проводим работу, арестовываем автомобили, взыскиваем штрафы".

На регулярной основе сотрудниками республиканских управлений ФССП и ГИБДД проводятся рейдовые и оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение административных правонарушений, а также выявление лиц, уклоняющихся от требований, содержащихся в исполнительном документе.

С 5 по 9 июня на дорогах региона прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Штраф". В рамках операции приставы и сотрудники ГИБДД посещали должников, проводили проверку водителей автомобилей на наличие задолженности, а также выявляли должников с помощью приложения, разработанного ФССП, - "Мобильный розыск".

Было отработано 1012 исполнительных производств, из которых 338 окончены фактическим исполнением. Взыскано более 167 тысяч рублей, из них в пользу ГИБДД - более 136 тысяч рублей и более 31 тысячи рублей - в пользу МВД.

В итоге операции был наложен арест на шесть автомобилей - "Тойота Ленд Крузер Прадо", "Форд Мондео", "Фольксваген Джета", "Рено Логан", "ВАЗ - 21074" и "Форд Фокус". Кроме того, наложен арест на мопед "Альфа", водитель которого попал в ДТП с патрульной машиной.

Одна из самых эффективных мер принудительного исполнения - ограничение должника на пользование специальным правом, подчеркнули на пресс-конференции.

Сегодня в праве пользования специальным правом в виде управления транспортным средством ограничены должники по 1256 исполнительным производствам. В результате предупреждения о временном ограничении и вынесения данного ограничения взыскано 2340 тысяч рублей.

"С уверенностью могу сказать, что перспектива стать пешеходом побуждает водителей оплачивать свои долги", - подчеркнул Андрей Торхов.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: ФССП, транспорт, коми, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Право
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