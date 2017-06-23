Сыктывкарская баскетболистка вошла в сборную России

23 июня 2017 года, 10:59 |
Фото пресс-службы команды НИКА

Новичок сыктывкарской баскетбольной "НИКИ" Лидия Петина вошла в расширенный состав сборной России для участия в Универсиаде-2017.

"О возможности попасть в студенческую сборную страны я узнала в апреле, когда пришел вызов на первый просмотровый сбор, который проходил в Химках. Да, конечно, я была очень рада и приятно удивлена, ведь это отличная возможность проявить себя и получить новый опыт. А представлять страну – это вообще мечта каждого спортсмена", - подчеркивает Лидия Петина.

Второй тренировочный сбор проходил в мае в Москве, сообщает пресс-служба команды.

"На тренировках делался акцент на индивидуальные действия, принятие решений в различных игровых ситуациях. В конце сбора мы сыграли контрольный матч с московским "МБА-2"", - добавляет игрок.
Как раз по итогам второго сбора и был определен расширенный состав сборной для участия в Универсиаде.

"Подготовка у меня на этом не заканчивается. Продолжаю поддерживать физическую форму и готовиться к ближайшим сборам, которые стартуют уже в начале июля за пределами России", - заключает Лидия Петина.
29 Всемирная Летняя Универсиада пройдет с 15 по 30 августа в китайской Тайбэе. В рамках подготовки к престижному турниру сборная России проведет еще четыре сбора – два в Москве, один на Балканах, один в Прибалтике.

По имеющейся в БК "НИКА" информации, тренер студенческой сборной России Андрей Долопчи серьезно рассчитывает на Лидию и шансы на то, что она попадёт в окончательный состав для участия в Универсиаде, очень велики.

Отметим, что последним на настоящее время игроком из Республики Коми, участвовавшим в Универсиаде, является действующий главный тренер "НИКИ" Ольга Доронина, которая в составе студенческой сборной России стала четвертой в Измире (2005 год, Турция).

Комиинформ
  Ключевые слова: баскетбол
  Рубрика: Спорт
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