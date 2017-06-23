В Коми осталось 297 фронтовиков

Число участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Коми, по сравнению с прошлым годом, стало меньше на 103 человека. По информации Центров социальной защиты населения, в республике их осталось 297.

Участники и инвалиды войны есть в каждом городе и районе республики. Наибольшее число в Сыктывкаре. С учетом Эжвинского района их 132. В Ухте осталось 58 ветеранов. И только по два ветерана осталось в Прилузском, Койгородском, Ижемском и Троицко-Печорском районах.

"К сожалению, ветеранов меньше с каждым днем. Знакомьте с их подвигами детей, пока фронтовики еще живы. Не ждите 9 мая, чтобы поблагодарить героев за спасение мира от фашизма", - так прокомментировал эту печальную статистику министр труда, занятости и социальной защиты Коми Николай Семяшкин на своей странице ВКонтакте.