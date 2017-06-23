Глава Республики Коми Сергей Гапликов держит на контроле ситуацию с ликвидацией последствий на АО "Шахта Интинская".

По поручению руководителя региона организованы все необходимые работы для поиска и подъёма человека, который находится под завалами.

По данным МЧС по Коми, сегодня в 08.45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на одном из участков шахты "Интинская" произошло обрушение породы. Всего в шахте находилось 189 человек, из них 16 работало на аварийном участке. Непосредственно в месте обрушения породы находились четыре горнорабочих, из них два человека не пострадали, один человек получил травмы, организована работа по выводу его на поверхность. Связь с горняками установлена.

На место происшествия прибыли 2 отделения военизированного горноспасательного взвода "Интинский" ВГСО Печорского бассейна, в составе – 15 человек, 2 единицы техники. На шахте работает оперативная группа Интинского пожарно-спасательного гарнизона. В Главном управлении развернут оперативный штаб. Вентиляция шахты работает в штатном режиме, превышения ПДК по метану и СО нет.

В Главном управлении МЧС России по Республике Коми развернут оперативный штаб. К ликвидации последствий привлечены силы и средства РСЧС в количестве 72 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 человек и 3 единицы техники.

Перед руководством шахты поставлена задача совместно с Ростехнадзором и другими контролирующими структурами организовать работу таким образом, чтобы по завершению аварийно-спасательных операций все восстановительные работы были запущены в максимально короткие сроки для обеспечения стабильной и безопасной деятельности шахты.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована доследственная проверка.

В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, начаты проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

*** В период с 2011 по 2016 годы объём производства на шахте упал в два раза. Сегодня предприятие генерирует 1 миллиард рублей убытков в год и добывает около 1,5 миллиона тонн угля в год, тогда как безубыточный объём производства должен составлять не менее 3,5 миллиона тонн.

В условиях нестабильной работы и при отсутствии инвестора обеспечить ритмичную работу шахты крайне затруднительно. Несмотря на это, руководством республики и Северо-Западного федерального округа предпринимаются все возможные меры для поиска потребителей интинской продукции и стратегического инвестора.