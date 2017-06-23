ЛУКОЙЛ-Коми продолжает поддерживать общественные движения республики.

Для нескольких ребят из сел и деревень Ижемского района завершился очередной семестр в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Сыктывкара. Обучение в столичных университетах стало возможным при помощи ЛУКОЙЛ-Коми.

Как сообщил председатель Межрегионального общественного движения коми-ижемцев "Изьватас" Николай Рочев, соглашения о сотрудничестве между предприятием и общественной организацией заключаются ежегодно.

"В рамках этих договоренностей мы получаем постоянную финансовую поддержку ЛУКОЙЛ-Коми, благодаря которой реализуем ряд проектов, направленных на сохранение традиций, развитие нашей культуры, на образование ижемской молодежи", - отметил он.

В рамках соглашения с нефтяниками получила продолжение и организационная деятельность межрегионального движения. Например, в марте в деревне Ласта вновь отметили День охотника: сравнительно молодой праздник, год от году собирающий все больше участников. Ведь охота – один из традиционных промыслов коми-ижемцев.

Нужно сказать, сотрудничество "Изьватас" и ЛУКОЙЛ-Коми не ограничивается соглашениями между ними. Так, при участии "Изьватас" в Ижемском районе в последние годы проведена масштабная работа по восстановлению памятников культуры. В той же Ласте отремонтированы кровля церкви и деревенский клуб. ЛУКОЙЛ-Коми после обращения от "Изьватас" помог строительными материалами и оборудованием.

Ежегодно ЛУКОЙЛ-Коми оказывает постоянную поддержку в проведении народного праздника коми-ижемцев "Луд", который собирает представителей этой этногруппы со всей страны и даже из-за рубежа.

"ЛУКОЙЛ-Коми" поддерживает также Межрегиональное общественное движение "Коми войтыр" в реализации проектов, направленных на сохранение и развитие культуры, традиций и языка коми народа. В частности, на средства, выделяемые в рамках соглашения, организуются лыжный фестиваль "Лямпиада", республиканский конкурс красоты "Райда", создан сайт МОД "Коми войтыр".