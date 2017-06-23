Роспотребнадзор составляет Кодекс защиты прав потребителей РФ

23 июня 2017 года, 9:05 |
Фото из архива "Комиинформа"

В России скоро появится новый документ в сфере правозащиты граждан — Кодекс защиты прав потребителей, подготовкой которого в настоящее время занимается Роспотребнадзор. Свои предложения по содержанию кодекса ведомство должно изложить президенту РФ Владимиру Путину до 1 декабря, пишут "Известия".

По сути этот документ — адаптированный свод правил, основанных на требованиях российского законодательства к разным сферам обслуживания. Например, в Кодексе защиты прав потребителей РФ будут упомянуты обязательство всех продавцов принимать к оплате банковскую карту "Мир" и отмена так называемого мобильного рабства.

Однако, как предположили источники "Известий", Роспотребнадзор собирается включить в Кодекс и кое-какие пункты, не соответствующие напрямую российским законам, но имеющие прецеденты в международном праве. Например, действие документа могут распространить на потребителей госуслуг.

Поручение подготовить свод нормативов по защите прав российских потребителей, сведя воедино разрозненные требования отечественного законодательства, Роспотребнадзор получил в апреле по итогам Госсовета "О национальной системе защиты прав потребителей".

Комиинформ
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления

Новости партнеров

На Монди СЛПК школьников погрузили в тонкости производства бумаги в игровой форме



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

22 июня

День памяти о погибших в Великой Отечественной войне.


В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus