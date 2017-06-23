В Печорском районе пропала пожилая жительница поселка Озерный

В Печорском районе вчера пропала пожилая жительница поселка Озерный, - сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Женщина 1939-го года рождения ушла из дома ориентировочно в 7:20 22 июня, не сказав родным, куда направляется. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Пропавшую искала местная полиция, специалисты Печорского спасотряда, также к поиску подключились волонтеры. Известно, что сельчанка страдает временными потерями памяти.

Пока поиски не дали результатов. Как подчеркнули в "СПАС-Коми", эта территория опасна тем, что вокруг населенного пункта много озер. Операция продолжается.

Также в Прилузском районе продолжают искать пропавшую жительницу Слудки 1966-го года рождения. Пока тоже безрезультатно.