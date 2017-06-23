Деятели культуры и искусства региона получили премии Правительства Республики Коми. Награды получили 16 лучших представителей в области культуры, литературы, драматургии, сценического, театрального, изобразительного искусства.

Распоряжением Правительства Республики Коми в области театрального и изобразительного искусства, драматургии и сценического искусства, литературы и культуры в 2017 году премии присуждены:

– премия имени Виктора Савина в области драматургии и сценического искусства за постановку спектакля "Эшелон" по пьесе М. Рощина – творческому коллективу государственного автономного учреждения Республики Коми "Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина":

Попову Юрию Георгиевичу – режиссеру-постановщику;

Вильсону Эриху Эрвиновичу – художнику-постановщику;

Мальковой Светлане Валентиновне – артисту драмы;

Софроновой Анне Петровне – артисту драмы;

Михайловой Татьяне Васильевне – артисту драмы;

Малафееву Евгению Александровичу – артисту драмы.

– премия имени Ивана Куратова в области литературы за собрание сочинений, изданное в 2015-2016 гг.:

Куратовой Нине Никитьевне – прозаику, члену "Союза писателей Республики Коми" – регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз писателей России".

– премия в области культуры за создание и реализацию программ цикла "Музыкальные истории" творческому коллективу:

Мойсеевич Ольге Александровне – автору идеи, сценариев и постановок программ цикла, лектору-музыковеду, преподавателю государственного профессионального образовательного учреждения "Гимназия искусств при Главе Республики Коми" имени Юрия Спиридонова;

Журкову Михаилу Михайловичу – ведущему исполнителю концертных программ цикла, артисту-вокалисту (солисту) государственного автономного учреждения культуры "Саратовский академический театр оперы и балета";

Ардувановой Елене Равильевне – ведущему исполнителю концертных программ цикла, преподавателю государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми "Колледж искусств Республики Коми";

Ветошкиной Татьяне Вячеславовне – ведущему исполнителю концертных программ цикла, преподавателю государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми "Колледж искусств Республики Коми";

– премия в области культуры за реализацию проекта "Международный фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов "Туйвеж" (Перекресток) – творческому коллективу автономного учреждения Республики Коми "Комикиновидеопрокат":

Лифляндскому Виталию Геннадьевичу – автору идеи проекта, директору автономного учреждения Республики Коми "Комикиновидеопрокат";

Николаевой Наталье Борисовне – автору идеи проекта, разработчику концепции проведения фестиваля, заместителю директора автономного учреждения Республики Коми "Комикиновидеопрокат";

– премия в области культуры за создание книги "Композиторы Республики Коми":

Герстле Наталье Федоровне, музыковеду, члену Всероссийской общественной организации "Союз композиторов России".

– премия в области театрального искусства за выдающийся вклад в развитие театрального драматического искусства Республики Коми, премия имени народного артиста СССР И. Аврамова:

Янкову Игорю Юрьевичу – артисту драмы государственного автономного учреждения Республики Коми "Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина"

– премия в области изобразительного искусства за вклад в развитие профессионального искусства Республики Коми, премия имени В. Полякова:

Размановой Анжеле Рустиковне - художнику-живописцу, члену Коми регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"