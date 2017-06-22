Ситуация в подтопленных населенных пунктах в Усть-Цилемском районе стабилизирована

Специальная комиссия, выехавшая накануне из Сыктывкара в район для контроля за ходом ликвидации последствий половодья, за два дня побывала в девяти населенных пунктах.

Руководит комиссией главный федеральный инспектор по республике Михаил Тырин, в составе группы также - начальник республиканского Главка МЧС России Александр Князев и заместитель руководителя Администрации главы Республики Коми Евгений Морозов.

Ситуация с паводком в Коми находится на личном контроле главы республики Сергея Гапликова. Также ход реализации мероприятий по ликвидации последствий весеннего половодья в целом по Северо-Западному региону России контролирует полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

Комиссия посетила сёла Усть-Цильма, Среднее Бугаево, Хабариха, Ёрмица, Окунев Нос и деревни Мыза, Верхнее Бугаево, Лёждуг, Крестовка.

В каждом населённом пункте проводились рабочие совещания, где главы сельских поселений информировали о паводковой ситуации на местах и принимаемых мерах, сотрудники МВД - о ситуации по обеспечению общественного порядка, а сотрудники ГУ МЧС России по Коми и ГКУ "СПАС-Коми" Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций - о мерах по оказанию адресной помощи населению.

Также в этих населенных пунктах прошли встречи с местными жителями, чьи дома попали в зону подтопления. Жителей сел и деревень в большей степени интересовал порядок и сроки оценки нанесённого паводком ущерба и выплаты соответствующих компенсаций.

Отдельно обсуждались вопросы профилактики распространения заболеваний среди населения подтопленных территорий. Санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная и находится на контроле ответственных служб. В районе имеются запасы медикаментов и вакцин, в чем убедились участники комиссии.

Также участники комиссии посетили пункт временного размещения в Усть-Цильме. Люди обеспечены питанием, а также всем необходимым для жизни. Жители поблагодарили за внимание и оказанную поддержку.

Администрации Усть-Цилемского района комиссия рекомендовала уже начать проведение работ по оценке ущерба.

По итогам работы участники комиссии отметили, что совместные меры, принятые руководителем администрации Усть-Цилемского района, главами сельских поселений и службами оперативного реагирования, позволили им своевременно подготовиться к паводку, что позволило минимизировать ущерб от стихии.

В настоящее время продолжается активное снижение уровня воды, ситуация в подтопленных населенных пунктах стабилизирована. Районная комиссия по чрезвычайным ситуациям планирует снять режим "чрезвычайная ситуация" в ближайшее время.