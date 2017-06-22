Общественники вместе с руководством Службы Коми стройжилтехнадзора будут принимать жалобы от граждан

Участие в проведении личных приемов граждан по вопросам ЖКХ руководством Службы Коми стройжилтехнадзора будут принимать члены общественного совета этого ведомства.

Сегодня практика привлечения членов общественных советов органами исполнительной власти региона, как правило, не применяется. Вместе с тем, в прежние годы свою эффективность она доказала на примере, в частности, Минстроя Коми.

На последнем заседании общественного совета, проведенном в Службе стройжилтехнадзора, его члены приняли решение о внедрении данной практики. Руководство ведомства инициативу совета одобрило. В его состав входят квалифицированные и опытные общественники, разбирающиеся в профиле полномочий Службы и умеющие находить общий язык с населением. Это особенно актуально в свете того, что Службу посещают потребители ЖКУ с острыми и застарелыми проблемами, зачастую надеясь на это ведомство, как на последнюю инстанцию в борьбе за защиту своих прав.

На сайте Службы выложен отчет по результатам работы с обращениями населения и общественных организаций за первый квартал текущего года – таковых насчитывается свыше девятисот. Из них более половины (504 жалобы) касались претензий к содержанию общего имущества жилфонда: проблем с системами канализации и вентиляции, с кровлями, ограждающими конструкциями, инженерным оборудованием, а также с местами общего пользования и придомовыми территориями. На втором месте в рейтинге (232 обращения) – оплата ЖКУ на предмет правомерности выставлявшихся счетов. Замкнула первую тройку тема обоснованности и качества исполнения управляющими компаниями договоров по содержанию и ремонту жилья.

Ответы на обращения граждан направлялись в установленные законодательством сроки, нарушений в этой связи не допущено. Аналогичного качества отработаны личные приемы граждан в Службе.

По мнению ее руководства, члены общественного совета помогут в ходе личных приемов доступнее доносить до посетителей те рекомендации, которые даются сотрудниками. А также смогут контролировать применение Службой в полном объеме мер реагирования на народные сигналы о проблемах в ЖКХ.