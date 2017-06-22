День памяти и скорби в Сыктывкаре отметили акцией "Река памяти"

22 июня 2017 года, 21:04 |

В День памяти и скорби в Сыктывкаре прошла акция "Река Памяти". Сегодня в реку Сысолу было выпущено около сотни бумажных корабликов в память о тех, кто погиб ради защиты мира и Отечества в годы войны.

Участники акции собрались у памятника на месте бывшей пристани, откуда в годы Великой Отечественной войны сыктывкарцы уходили на фронт. От этой пристани на пароходах и уходили на фронт солдаты до Котласа, где формировались по частям. 23 июня 1941 на пароходе "Бородино отправились защищать Отечество первые добровольцы из республики. За годы Великой Отечественной Войны с пристани ушло более 300 судов. Летом 1945 года первый пароход с демобилизованными вернулся в город.

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Участники акции подошли к набережной и опустили в реку бумажные кораблики в память о жертвах Великой Отечественной войны.

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В акции приняли участие активисты Российского движения школьников, представители поисковых отрядов Республики Коми, добровольческих объединений.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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