Выходные принесут в Коми дожди и новое похолодание

23 июня 2017 года, 6:00 |
Фото из архива "Комиинформа"

Новую порцию дождей и дальнейшее похолодание принес в регион циклон, который смещается с районов Балтики на северо-восток.

В пятницу, после прохождения холодного атмосферного фронта, связанного с этим атмосферным вихрем, большая часть территории уже окажется в более прохладном воздухе, и дневной прогрев уменьшится до 12...17С. И только от Печоры до Воркуты воздух еще успеет прогреться до 22С. Ожидается, что в выходные дни похолодает и здесь.

ЦГМС по Коми прогнозирует, что по ночам температура воздуха по республике будет понижаться до 3...8С, на северо-западе в ночь на воскресенье местами возможно и до 0С. И днем холоднее всего будет на северо-западе, 8...13С. На остальной территории ожидается в основном в пределах 12...17С.

Ожидается, что в субботу временами небольшой дождь пройдет в большинстве районов, в воскресенье — преимущественно на северо-востоке.

Комиинформ
  Ключевые слова: Погода, лето, дождь
  Рубрика: Погода
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